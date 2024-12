Tefal misleidt consumenten door te claimen dat haar PFAS-pannen 100% veilig, milieuvriendelijk en vrij van PFOA zijn. Dit oordeelt de Stichting Reclame Code vandaag. “Nederland is op grote schaal vervuild met PFAS. Dan is het uiterst merkwaardig dat een van de meest prominente PFAS-verkopers hiermee liegt en misleidt,” zegt Collin Molenaar van Basic Bakken.

In september oordeelde de Reclame Code Commissie al dat Tefal consumenten misleidt over de veiligheid en milieuvriendelijkheid van haar pannen. In een beroepszaak oordeelt het College van Beroep nu dat Tefal ook misleidt met de claim ‘0% PFOA’, omdat deze onterecht suggereert dat Tefal-pannen vrij zijn van PFAS. Op de verpakkingen van Tefal-pannen staat dat deze vrij zijn van PFOA en 100% veilig. PFOA is een specifieke variant van PFAS die inderdaad niet in de pannen zit. Maar wat blijkt: er zit wel een andere variant PFAS in en dat is niet 100% veilig of milieuvriendelijk.

PFAS opeten

Als een Tefal pan ouder wordt, of wanneer er in de pan wordt gekrast, kunnen er stukjes anti-aanbaklaag met PFAS loskomen. Deze komen dan in het eten terecht. Daarnaast bestaat er het risico dat de anti-aanbaklaag te heet wordt: dan komen er schadelijke dampen vrij die ongezond zijn om in te ademen. Van 100% veilig is daarom geen sprake.

In de natuur

PFAS zijn chemicaliën die niet afbreken en die ophopen in de natuur en het menselijk lichaam. Bij het maken van de anti-aanbaklaag van Tefal-pannen worden schadelijke PFAS-varianten gebruikt die in het milieu terechtkomen. In de pannen zelf zit weer een andere PFAS-variant, die bij het weggooien van de pan ook in het milieu terechtkomt. De claims ‘milieuvriendelijk’ en ‘100% veilig’ zijn dan ook misleidend, oordeelt de reclamewaakhond.

Algemeen verkrijgbaar

Bedrijven als Bol.com, CoolBlue, fonQ en Wehkamp verkopen nog massaal PFAS-pannen. Dille & Kamille is vooralsnog de enige winkelketen die geen PFAS anti-aanbak producten meer verkoopt. Voor de prijs van een Tefal PFAS-pan kun je ook een anti-aanbakpan zonder PFAS kopen. Dit zijn pannen met een keramische anti-aanbaklaag: een materiaal gemaakt op basis van zand en steen. Zo verkoopt bijvoorbeeld het merk BK enkel pannen zonder PFAS.

Lees de uitspraak