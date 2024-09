Tefal misleidt consumenten door te claimen dat haar pannen met PFAS ‘100% veilig’ en ‘milieuvriendelijk’ zijn. Dit oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) vandaag. Tefal krijgt een flinke veeg uit de pan en moet haar reclames aanpassen.

PFAS zijn chemicaliën die niet afbreken en die ophopen in de natuur en het lichaam van mensen. “Nederland is op grote schaal vervuild met PFAS. Dan is het uiterst merkwaardig dat een van de meest prominente PFAS-verkopers hierover liegt en misleidt,” zegt Collin Molenaar die de klacht indiende.

Op de verpakking van Tefal-pannen staat dat deze vrij zijn van PFOA en 100% veilig. PFOA is een specifieke variant van PFAS die inderdaad niet in de pannen zit. Maar wat blijkt: er zit wel een andere variant PFAS in en dat is niet 100% veilig of milieuvriendelijk.

PFAS opeten

Als een Tefal pan ouder wordt, of wanneer er in de pan wordt gekrast, kunnen er stukjes anti-aanbaklaag met PFAS loskomen. Deze komen dan in het eten terecht. Daarnaast bestaat er het risico dat de anti-aanbaklaag te heet wordt: dan komen er schadelijke dampen vrij die ongezond zijn om in te ademen. Van 100% veilig is daarom volgens de RCC geen sprake.

In de natuur

Bij het maken van de anti-aanbaklaag van Tefal-pannen worden schadelijke PFAS-varianten gebruikt die in het milieu terechtkomen. En ook pannen die aan het einde van hun levensduur worden weggegooid, zorgen voor PFAS in het milieu. Dat is dus het tegenovergestelde van ‘milieuvriendelijk’ en ‘100% veilig’, oordeelt ook de RCC. Doordat PFAS niet afbreekt, stapelt het zich op in de natuur én ook in de mens, die het na verloop van tijd via eten en drinken binnenkrijgt.

Algemeen verkrijgbaar

Bedrijven als Blokker, Bol.com, fonQ en Wehkamp verkopen nog massaal PFAS-pannen. Dille & Kamille is vooralsnog de enige winkelketen die geen PFAS anti-aanbak producten meer verkoopt. Voor de prijs van een Tefal PFAS-pan kun je ook een anti-aanbakpan zonder PFAS kopen. Dit zijn pannen met een keramische anti-aanbaklaag: een materiaal gemaakt op basis van zand en steen. Zo verkoopt bijvoorbeeld het merk BK, een concurrent van Tefal, enkel pannen zonder PFAS.

Bakken in de oven

PFAS is ook te vinden in ovenschalen met een anti-aanbaklaag. Zolang op een ovenschaal met anti-aanbaklaag niet expliciet wordt vermeld dat deze PFAS-vrij is, kun je ervan uitgaan dat ook hier PFAS in zit. Vroeger zat PFAS bovendien op bakpapier. Maar alle fabrikanten van bakpapier uit de Nederlandse supermarkten laten desgevraagd weten dat hun bakpapier inmiddels vrij is van PFAS.