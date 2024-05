De Nederlandse reclame-industrie zet een belangrijke stap op weg naar verduurzaming door een meetstandaard te ontwikkelen waarmee de CO2e-uitstoot van haar activiteiten op uniforme wijze in kaart kan worden gebracht. Het is een gezamenlijk initiatief van bureaus, adverteerders en media-exploitanten, geïnitieerd door bvA en VIA.

Het te ontwikkelen Carbon Emission Framework zorgt ervoor dat bedrijven en bureaus op gelijke wijze rapporteren over de uitstoot van creatie, productie, media-inzet, dataopslag van campagnes en daarmee te voldoen aan de Europese wetgeving (CSRD). Het streven is om tot één gedeelde en gecertificeerde rekenmethodiek te komen, waarbij partijen wel in staat blijven om eigen tooling te gebruiken. Voor deze methodiek wordt aansluiting gezocht met internationale standaarden en bestaande initiatieven.

Samenwerking en actie

Door samen te werken is de reclamebranche in staat om kennis te bundelen, sneller tot gedeelde oplossingen te komen en impact te maximaliseren. Het doel is niet alleen om de uitstoot te meten, maar ook om concrete stappen te ondernemen deze te verminderen en onderdeel te maken van afspraken tussen bureaus, adverteerders en media-exploitanten. Op deze manier worden alle partijen aangemoedigd om duurzame alternatieven te verkennen.

Karin van IJsselmuide, aanjager van UN Sustainable Development Goal 12 (Verantwoorde consumptie en productie) is geraadpleegd voor advies en beaamt het belang van dit soort collectieve acties: “Een geweldig initiatief waarbij diverse partijen samenwerken om tot een gedeelde standaard te komen. Collectieve verantwoordelijkheid is wat er nodig is om tot inzicht en uiteindelijk reductie van emissies te komen, waarmee we onze SDG doelen in 2030 als land behalen.”

Breed draagvlak

Het project wordt breed gedragen vanuit alle hoeken van de branche. De deelnemende partijen zijn: VIA, bvA, PMA, DDA, DDMA, Screenforce, Audify, IDEA, MMA, Outreach, MailDB, NDP Nieuwsmedia, Data & Insights Network, PIM, SAN, Effie, Sire en SRC. Via internationale samenwerking worden ook de global media partijen betrokken.

Henriette van Swinderen van de bvA: “Adverteerders, bureaus en media-exploitanten hebben samen een verantwoordelijkheid om hun emissies in kaart te brengen. Ik ben enorm blij dat er een breed draagvlak is voor dit initiatief. Ik hoop dat we niet alleen binnenkort onze impact kunnen meten, maar ook dat we snel stappen kunnen zetten om deze te reduceren”.

Gefaseerde aanpak

Het project wordt geleid door Wouter Swenneker (voorzitter VIA Taskforce Klimaat) en bestaat uit een drietal fases. De eerste fase is afgerond en bestond uit een inventarisatie van bestaande initiatieven, zowel lokaal als internationaal, en gesprekken met de deelnemende partijen. Het doel van de volgende fase is om na de zomer van 2024 aanbevelingen te doen over de te gebruiken meet- en rapportagemethodiek en vorm van implementatie. De derde fase zal gebruikt worden om de gekozen methodiek te implementeren en te voorzien van de juiste data.

Saskia Baneke van VIA zegt hierover: “Een dergelijke grote samenwerking op landelijk niveau opstarten wordt met veel belangstelling vanuit het buitenland gevolgd. We hopen hiermee een mooi voorbeeld te stellen en meer duurzame initiatieven te stimuleren. We willen vooral vaart erin houden en samen met de branche de al bestaande initiatieven samenbrengen”.