Vlak voor de vakantieperiode is de Groningse vestiging van Recell verhuisd naar Leek. De nieuwe locatie bevindt zich op het bedrijventerrein Leeksterveld, aan de A7 ten noorden van Leek. De groei en het toenemende aantal specialisaties van de voormalige startup maakte een verhuizing noodzakelijk. Het pand in Leek beschikt over uitstekende laboratoriumfaciliteiten en een royale kantooretage die beide voldoende ruimte bieden voor verdere uitbreiding van de werkzaamheden.

De groei bij Recell zit er goed in. Erik Pijlman, CEO van Recell, is trots op die groei: “In ruim zeven jaar tijd hebben wij ons ontwikkeld van startup tot koploper op het gebied van duurzame grondstoffen voor infra, bouw en groene chemie. Hiervoor winnen we cellulose terug uit verschillende afvalstromen die tot voor kort werden verbrand. Met ons werk brengen wij de circulaire economie een flinke stap dichterbij.”

Vezels voor bouw en infra

De teruggewonnen cellulose wordt omgezet in ‘fiber specificaties’. Voor de bouwsector is deze fiber een waardevolle grondstof: de vezels kunnen in biocomposieten gebruikt worden voor bijvoorbeeld gevelpanelen, oeverbeschoeiing, schrikhekken en straatmeubilair. Voor de infrasector kan de fiber bijvoorbeeld als functioneel additief in asfalt worden toegepast, waarmee de sector een betere milieuprestatie waarborgt.

Glucose voor de chemie

Via een alternatieve route converteert Recell de teruggewonnen cellulose naar een hoge kwaliteit suikers voor de groene (duurzame) chemie. Dit draagt bij aan de materialentransitie en is een waardevol alternatief voor virgin en fossiele grondstoffen.

Carbon footprint

Naast de bijdrage die Recell biedt in het omzetten van cellulose-houdend afval naar waarde, dragen de fiber- en glucosegrondstoffen positief bij aan de carbon footprint en verminderen zij de CO 2 -uitstoot. 1 ton Recell geproduceerde grondstof staat gelijk aan 2 ton minder CO 2 -uitstoot. Deze milieuprestatie vertaalt zich sterk door naar een groen en duurzaam eindproduct met een hard stijgende vraag.

Analytics & Development Center

Pijlman: “Met name voor onze activiteiten op gebied van groene chemie is deze nieuwe locatie belangrijk. Hier heeft ons Analytics & Development Center de ruimte en het instrumentarium om te voldoen aan onze onderzoek- en ontwikkelingscapaciteit, zowel op nationale en zeker ook internationale schaal. Daarnaast biedt ons laboratorium ruimte om een groeiend aantal geproduceerde grondstoffen die bij de afnemers terecht komen, aan strenge kwaliteitscontroles te onderwerpen.”

Doorgroeien

Met de toenemende activiteit van Recell is ook het personeelsbestand flink toegenomen. Pijlman: “We verwachten eind dit jaar zo’n twintig mensen aan het werk te hebben. Met plannen voor een nieuwe fabriek – die de naam Cellforce 1 meekrijgt – in de noordelijke regio zal het aantal personeelsleden nog verder toenemen. Deze fabriek wordt de grote broer van de succesvolle demo-installatie die ruim anderhalf jaar bij een rioolwaterzuivering in de buurt van onze nieuwe locatie heeft gedraaid.” Niet alleen vanuit Nederland is interesse. “Dit najaar verhuist de demo-installatie naar een waterschap in het Verenigd Koninkrijk voor een procesvalidatie op buitenlands grondgebied. We verheugen ons over de internationale belangstelling en over de vooruitgang die we boeken. De wetenschap dat wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame grondstoffen maakt ons trots!”