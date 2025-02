Binnenkort start de bouw van een gloednieuw duurzaam warehouse voor Scania Logistics Netherlands. Op industrieterrein Hessenpoort in Zwolle biedt het nieuwe gebouw met een vloeroppervlak van circa 21.500 m², 16 laaddocks, 4 maaivelddeuren en 37 vrachtwagenparkeerplaatsen uitgebreide faciliteiten voor moderne logistieke operaties.

René Brill, Managing Director Scania Logistics Netherlands: “Wij creëren efficiënte, verbonden en duurzame stromen in een wereldwijd logistiek netwerk. Met de nieuwe Scania productieplant in China en de toename van de importflow breiden we onze logistieke stromen uit, waarvoor de extra ruimte hard nodig is. Met dit pand blijven we werken aan toekomstbestendige logistieke oplossingen. Ik ben trots op onze groeiende organisatie en dat we daarnaast bijdragen aan een duurzamere wereld.”

Duurzaamheid en energie-efficiëntie staan centraal bij de bouw van het nieuwe warehouse. Het gebouw wordt gasloos opgeleverd en voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen met een BREEAM Excellent en GPR 8.0 certificering. Daardoor is het gebouw niet alleen energiezuinig, maar heeft de bouw en exploitatie ook minimale impact op het milieu.

Scania Logistics Netherlands regisseert de logistieke stromen van alle onderdelen voor Scania wereldwijd. Vanuit onze vestigingen in Zwolle en Hasselt coördineren we onze supply chain op een duurzame, flexibele en winstgevende manier. De organisatie telt circa 750 medewerkers en beschikt over 84.500 m² aan logistieke centra. Door de groei ontstaan er meer continentale en intercontinentale logistieke stromen. Op de huidige locaties is deze groei lastig te realiseren. Naast de aankomende 10.000 m2 warehousing aan de Gasthuisdijk breidt het bedrijf haar faciliteiten nog verder uit met het pand op industrieterrein Hessenpoort.