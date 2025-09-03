Verpact reageert op het artikel ‘Supermarkten klaar met statiegeld op blikjes’ in De Telegraaf.

In het huidige systeem ligt er een grote druk bij supermarkten. Zij hebben het meest last van lange wachtrijen en ruzies in de winkel. Dat herkennen we volledig en daar werken we samen met supermarkten dag in dag uit om die op te lossen. Want als het aan ons ligt, zijn die problemen op te lossen. Wij zijn groot voorstander van een innameplicht bij statiegeldverkopende organisaties, zodat de supermarkten ontlast kunnen worden.

Hoe meer innamepunten, hoe makkelijker het is om flesjes en blikjes in te leveren. Om dit te vergemakkelijken betaalt Verpact met Statiegeld Nederland alles: de inleverautomaat, inclusief installatie, onderhoud en een vergoeding voor hun kosten. In 2024 is voor meer dan vele tientallen miljoenen euro’s aan nieuwe automaten aangeschaft en in bruikleen geplaatst bij innamepunten.

Tot er een innameplicht is, werken we dagelijks aan het realiseren van innamepunten en hebben sinds kort bijvoorbeeld ook eigen winkels in Rotterdam en Amsterdam (Statiegeld Retourshop). Ook werken we samen met initiatieven als onder andere Droppie en Hupla en zetten we succesvol mobiele innamepunten in bij grote evenementen. Alles met als doel om de druk bij supermarkt te verlichten én van een blikje weer een blikje te kunnen maken.

Nederland zet gigantische stappen als het gaat om inzameling. In anderhalf jaar is het percentage gestegen tot 83%. Een percentage wat enorm hoog is in vergelijking met de rest van Europa. Iedereen die daar zijn of haar steentje aan bijdraagt, is goud waard. Daarom blijven we keihard werken om het voor supermarkten, bedrijven en Nederlanders nog makkelijker te maken om verpakkingen in te leveren.