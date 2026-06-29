Reactie van Greenpeace Nederland op het vandaag gepresenteerde stikstofpakket van kabinet Jetten. Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland:

“We zijn opgelucht dat er na jaren van stilstand, dankzij het kabinet-Jetten, eindelijk weer beweging komt in het stikstofdossier. Greenpeace steunt de strengere stikstofzones rondom natuurgebieden, een maximaal aantal koeien per hectare en juicht de steun voor biologische landbouw toe. Maar het eerlijke verhaal is dat de uitwerking en het tempo duidelijk een politiek compromis zijn: het stikstof-vonnis wordt 5 jaar naar achteren geschoven en de wettelijke stikstofdoelen worden geschrapt. Onze kwetsbare natuur krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd. Voor boeren en andere sectoren wordt daardoor de onzekerheid niet weggenomen. Om meer natuur weerbaar te maken en Nederland daadwerkelijk weer van het slot te halen is nog voor 2030 méér nodig, zoals een snelle aanpak van piekbelasters. De Tweede Kamer is de komende maanden aan zet om deze plannen zo aan te scherpen dat in 2030 wel aan het vonnis wordt voldaan.”