Corendon overtrad de Code voor Duurzaamheidsreclame met verwarrende, vage en niet onderbouwde duurzaamheidsclaims op zijn website. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC), die daarmee de klachten van de Consumentenbond over de reisorganisatie grotendeels gegrond verklaart. De Consumentenbond diende in juni 2025 klachten in tegen Corendon wegens vermeende greenwashing.

Op de website van Corendon stonden termen als ‘verantwoord’, ‘duurzamer’ en ‘bewust,’ zonder dat die goed onderbouwd waren. Ook gebruikte Corendon een zelfgemaakt groen logo met een blaadje en de tekst ‘Duurzamer en met hart voor een betere wereld’. Daarnaast pronkte Corendon met 0,5% aan alternatieve brandstof, maar vertelde niet hoe dat vliegvakanties duurzaam maakt. Daarom diende de Consumentenbond klachten in bij de RCC.

In strijd met de regels

Ook de RCC vindt de zin ‘het streven naar duurzamere vakanties’ te vaag, omdat Corendon die ambitie niet onderbouwde. Daarnaast is het groene logo in strijd met de regels, omdat onduidelijk was dat Corendon het logo zelf had ontworpen. En ook over de alternatieve brandstof gaf Corendon onduidelijke en onjuiste informatie. Het is verplicht om een beetje van zulke brandstof bij te mengen en dat kleine beetje vermindert de uitstoot helemaal niet ‘aanzienlijk’, zoals Corendon beweerde.

Zonder concrete toelichting

De RCC heeft geen problemen met het gebruik van de woorden ‘duurzamer reizen’ en ‘bewust op vakantie’ die Corendon plaatst op een pagina over accommodaties met een keurmerk. Volgens de RCC maakt Corendon op die pagina voldoende duidelijk dat die claims alleen slaan op bepaalde accommodaties. Maar op andere plekken op die pagina ging Corendon wel de mist in, vindt de RCC. Daar stond het woord duurzaam meermaals, zonder concrete toelichting.

Website aangepast

De Consumentenbond onderzocht in april 2025 greenwashing door Nederlandse reisaanbieders. Daaruit bleek dat velen zich niet aan de regels houden. Corendon heeft inmiddels erkend dat een deel van de klachten terecht was en heeft zijn website aangepast. De Consumentenbond wil dat andere reisaanbieders ook stoppen met misleidende duurzaamheidsclaims.

Green Claims Directive

Een belangrijk instrument om greenwashing in de toekomt te voorkomen, is de Green Claims Directive. EU-landen hebben deze richtlijn de afgelopen jaren opgesteld, gesteund door onder andere de Consumentenbond.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Helaas dreigt de richtlijn nu te sneuvelen in de laatste fase in Brussel. Dit zou jaren van vooruitgang tenietdoen. Bovendien brengt dit het consumentenvertrouwen in groene claims verder in gevaar. We roepen de politiek dan ook op om te blijven strijden voor deze richtlijn.’