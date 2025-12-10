Eneco en Energie vanOns zijn op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie. De energieleveranciers boden klanten ‘CO2-gecompenseerd gas’ aan, terwijl het al jaren bekend is dat niet bewezen kan worden dat compensatieprojecten de klimaatschade van gas ongedaan maken. De RCC beoordeelt hun uitingen dan ook als misleidend. De indieners van de klacht, Reclamejagers en Fossielvrij, zijn blij met de uitslag maar benadrukken ook dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nu aan de slag moet. Zo maken ook andere energieleveranciers – zoals ANWB, Coolblue Energie en OM Nieuwe Energie soortgelijke claims.

“De verantwoordelijkheid om greenwashing aan te pakken, kan niet bij burgers of actiegroepen worden neergelegd”, zegt Hiske Arts, campaigner bij Fossielvrij. “De ACM moet zorgen dat ook andere bedrijven, binnen en buiten de energiesector, geen CO2-gecompenseerd-claims meer maken door bijvoorbeeld sancties op te leggen. Anders blijft dit een eindeloos kat- en muisspel van misleidende uitingen en daaropvolgende klachten.”

De organisaties schreven de RCC-klacht in augustus aan een zelf meegebrachte opklaptafel in de gang van het ACM-kantoor, onder het spandoek ‘Waarom doen wij jullie werk?’. Na het indienen van drie aparte klachten, tegen Eneco, Energie VanOns en Pure Energie, liet die laatste meteen weten de uitingen terug te trekken. Deze klacht is teruggetrokken. Ook Eneco en Energie VanOns hebben laten weten te stoppen met CO2-gecompenseerd gas.

‘CO2-gecompenseerd gas’ is gas waarvan de klimaatschade zogenaamd ongedaan gemaakt wordt via investeringen in duurzame projecten. De Reclame Code Commissie beoordeelde in 2023 Shells gebruik van de term als misleidend, in een klacht ingediend door Reclame Fossielvrij. De Amsterdamse rechtbank bepaalde in de greenwashingzaak tegen KLM dat de luchtvaartmaatschappij niet mag doen alsof een ‘CO2-compensatieproduct’ de klimaatimpact van vliegen vermindert, absorbeert of compenseert.

Daarbovenop toonde onderzoeksprogramma Pointer in 2024 aan dat de ‘duurzame projecten’ van energiemaatschappijen gemiddeld tien keer slechter presteren dan beloofd, en soms helemaal niet voor extra CO2-reductie zorgen. De Consumentenbond pleit in een reactie voor een verbod. Toenmalig minister Jetten wees naar de ACM als geijkte partij om hiertegen op te treden. Maar het bleef stil, met als gevolg dat energieleveranciers nog steeds klanten proberen te verleiden met hun aanbod van ‘CO2-gecompenseerd gas’.