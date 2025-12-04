Albert Heijn misleidt consumenten met greenwashing op zijn zuivelverpakkingen. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC) vandaag na een klacht van Wakker Dier. Die krijgt hiermee voor de derde keer dit jaar gelijk in een zaak over misleidende zuivelverpakkingen. Leonie Vestering van Wakker Dier: “Je kunt een melkpak versieren met bedreigde vogels, maar daarmee poets je de natuurschade niet weg.”

Op de zuivelverpakkingen staan afbeeldingen van insecten, vlinders en bedreigde weidevogels (grutto, kievit en wulp). Ook beweert Albert Heijn op de zuivelverpakkingen de biodiversiteit te verbeteren via het Beter voor Natuur & Boer-programma. De RCC oordeelt echter dat de Albert Heijn niet kan onderbouwen dat hun programma positieve resultaten oplevert voor weidevogels. Wel dat de zuivelindustrie over het algemeen een negatieve impact heeft op het milieu. Vestering: “De intensieve melkveehouderij helpt eerst de weidevogels om zeep en doet vervolgens alsof je ze beschermt door melk te kopen.”

Uitspraak RCC

De RCC oordeelde dat Albert Heijn ten onrechte de indruk kan wekken dat zijn programma een (significante) bijdrage levert aan de bescherming van deze (bedreigde) diersoorten. Albert Heijn heeft aangekondigd de verpakkingen te wijzigen. De RCC voegt daar nog de aanbeveling aan toe om in de toekomst niet nog eens op dergelijke (misleidende) wijze te communiceren. Albert Heijn heeft twee weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

Greenwashing in de zuivelsector

Van alle dierlijke supermarktproducten constateert Wakker Dier bij zuivel de meeste greenwashing. Volgens de organisatie is dit een groeiend probleem, daarom dient zij klachten in bij de RCC om deze misleiding tegen te gaan. De afgelopen jaren moest de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit handhaven, maar deed dat niet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet zich sinds dit jaar wél in tegen misleiding op voedingsmiddelen. Wakker Dier zet nu stappen om een klacht in te dienen bij de ACM tegen de talloze misleidingen op zuivelverpakkingen in supermarkten.

Misleiding Campina

Eerder dit jaar werd Wakker Dier in het gelijk gesteld in een RCC-zaak tegen Campina. De zuivelfabrikant beweerde zijn kruidenrijk grasland te hebben verdubbeld en zo de biodiversiteit te bevorderen. Omdat dit slechts een klein deel van zijn totale grasland betreft, is de milieu-impact echter beperkt – iets wat de consument niet kan weten. Misleidend dus, oordeelde de commissie.

Scheten van Melkunie

Ook won Wakker Dier dit jaar een RCC-zaak tegen Melkunie. Die beweerde dat koeien hun scheten wel kunnen laten waaien, omdat de uitstoot op andere vlakken wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld groene stroom en het planten van bomen. Maar om zo zijn volledige klimaatimpact te compenseren, zou Melkunie ieder jaar ongeveer acht keer de oppervlakte van het Nationaal Park De Hoge Veluwe moeten beplanten.