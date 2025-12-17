Duurzaamheid is sterk verankerd in de strategie van het Radboudumc. Daarom is de organisatie continu bezig om te verduurzamen. Dat geldt voor alle onderdelen van de organisatie; van operatiekamers tot afvaldepot, en van hergebruik tot CO2-verbruik. Nu is het ketelhuis aan de beurt. Op dinsdag 16 december wordt een van de ketels vervangen door een elektrische stoomketel. Hiermee wordt aanzienlijk bespaard op gasverbruik en wordt CO2-uitstoot verminderd.

Elektrische stoomketel

In het ketelhuis staan op dit moment zes gasgestookte ketels; drie gasgestookte CV-ketels voor de verwarming van het huis, de andere drie zijn stoomketels voor de productie van stoom. De stoomketels worden gebruikt voor de sterilisatie van ons medisch chirurgisch instrumentarium, zoals voor de operatiekamers. Daar gaat nu verandering in komen. Een van de ketels wordt namelijk vervangen door een elektrische stoomketel, die op de juiste momenten de productie van de ketels kan overnemen.

Energie-expert Aat Builtjes vertelt: ‘Ik ben blij dat deze ketel nu geplaatst kan worden. Hierdoor gaan we fors minderen in CO2-uitstoot. En dragen we zo ook vanuit de ondersteunende diensten van het Radboudumc ons steentje bij aan onze duurzaamheidsambitie.’

‘Deze elektrische ketel zal de functie van de ketels voor het opwekken van stoom overnemen op het moment dat er voldoende groene (goedkope) elektriciteit beschikbaar is. Pas als de elektriciteitsprijs hoog is, óf er onvoldoende groene stroom beschikbaar is zetten we de gasgestookte stoomketels weer in.’

Builtjes zit dus letterlijk ‘aan de knoppen’ bij het Radboudumc als het gaat om bezuiniging op het gebied van CO2.

Forse CO2-besparing

Het Radboudumc voorziet dat het tussen de 1.500.000 en 2.000.000 nm3 aardgas kan besparen tegen gelijkblijvende kosten. Dit is evenveel als 1.500 tot 2000 huishoudens in één jaar gebruiken. Op het totale gasverbruik van het Radboudumc is dit een besparing van ongeveer een derde van het totale gasverbruik en daarmee ook een vermindering van een derde van de directe CO2-uitstoot.

Duurzaamheidsambitie

Het Radboudumc wil bijdragen aan een duurzame wereld. Op campus Heijendaal werken het Radboudumc en de Radboud Universiteit samen aan een gezondere, milieuvriendelijkere en eerlijkere wereld. Dat doen we op onze campus, maar ook met partners in de wijde regio, nationaal én internationaal.