Racisme en klimaatverandering aanpakken door ‘fast fashion’ af te wijzen

Grote modemerken spreken zich via social media uit in solidariteit met de internationale Black Lives Matter beweging. Maar veel van deze merken laten dat niet zien in hun beleid. Het merendeel van de kleding wordt nog altijd onder slechte omstandigheden gemaakt door kinderen en vrouwen van kleur in het globale zuiden. Door het Coronavirus hebben veel van deze merken zelfs hun orders geannuleerd en geweigerd de lonen van de arbeiders te betalen. De campagne ‘Slow Fashion Season’ wil dat mensen gaan stemmen met hun portemonnee en weigeren te kopen bij merken die de lonen van hun management verkiezen boven dat van arbeiders aan de andere kant van de wereld.

“We willen laten zien dat racisme niet alleen in het politiegeweld in de Verenigde Staten zit, maar het zit ook verweven in de kleding die we dragen. Blijkbaar vinden de grote kledingmerken winst belangrijker dan het welzijn van niet-witte mensen die in de fabrieken in landen zoals Bangladesh staan” aldus Mara de Pater, projectleider bij CollAction.

Onder de slogan ‘Actions speak louder than words’ vraagt Slow Fashion Season 25.000 mensen om 3 maanden lang, de gehele zomer, bewuste keuzes te maken als het gaat om kleding. Door nauwelijks en alleen duurzame of tweedehands kleding te kopen gaat Slow Fashion Season de strijd aan tegen de racistische en milieuvervuilende aspecten van de kledingindustrie. De campagne Slow Fashion Season begon 2 jaar geleden als een klein Nederlands initiatief van Stichting CollAction, maar is nu uitgegroeid tot een wereldwijde campagne.

De campagne spoort mensen aan om vanwege milieuschade en mensenrechten geen fast fashion te kopen. Om tijdens Corona duurzame ondernemers te steunen worden deelnemers wel aangeraden bij lokale en duurzame merken te kopen die zonder uitbuiting en met een goed diversiteitsbeleid werken – maar alleen als ze echt een kledingstuk nodig hebben. “Een andere lifestyle, en een andere manier van consumeren is mogelijk en door collectief te veranderen heeft dit een groot effect. We laten zien dat het goede doen niet saai of moeilijk is, maar juist energie geeft en om creativiteit vraagt. Vooral als je onderdeel wordt van een netwerk van mensen over de hele wereld. Met dat netwerk kunnen we het voorbeeld zetten voor beleidsmakers en stakeholders uit industrie zelf” zegt Lena Hartog, the directeur van CollAction. De campagne heeft momenteel 61 actieve ambassadeurs van Finland, tot Zuid-Afrika en Pakistan tot de Verenigde Staten.

Over CollAction

CollAction.org is het eerste crowdacting-platform ter wereld en presenteert hiermee een nieuwe oplossing voor collectieve actieproblemen. Dit zijn problemen waar we (bijna) allemaal aan bijdragen, maar waarbij het in ons individueel belang is om ons handelen niet te veranderen – denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, files, plasticvervuiling. Bij crowdacting committeren mensen zich vooraf met een groep aan een handeling. Wanneer een vooraf vastgesteld aantal mensen zich heeft gecommitteerd, dan komt deze groep collectief in actie. Het is dus vergelijkbaar met crowdfunding, maar mensen zeggen een actie toe, in plaats van een geldbedrag. De visie van CollAction is een wereld zonder collectieve actieproblemen. Wij dragen hieraan bij door een platform te ontwikkelen en te onderhouden dat crowdacting faciliteert: www.collaction.org. CollAction is een stichting met ANBI status en draait voornamelijk op vrijwilligers.