World Animal Protection introduceert een nieuwe prijs: de Gouden Koeienvlaai! Dé prijs voor bedrijven die schijt hebben aan dierenwelzijn. De winnaar van de eerste editie? Rabobank.

Rabobank publiceerde vorige maand stilletjes een nieuw dierenwelzijnsbeleid. Dat klinkt misschien als goed nieuws, maar betekent alleen maar verslechtering voor dieren. Het beleid heeft nu namelijk nóg minder eisen voor het dierenwelzijn bij de bedrijven waarin ze investeren. En daarom verdient de bank de Gouden Koeienvlaai. De prijs werd op donderdag 20 maart uitgereikt aan de bank, samen met presentatrice Anita Witzier.

“Rabobank is de ideale winnaar”, vertelt Dennis Vink, onze campagnemanager Dieren in de veehouderij. “Rabobank investeert miljarden in vleesbedrijven die op enorme schaal verschrikkelijk dierenleed veroorzaken, zoals JBS. Daarmee financiert de bank ook enorme ontbossing en klimaatschade. Met deze prijs zetten we de schijnwerpers op het dieronvriendelijke beleid van Rabobank en voeren we de druk verder op.”

Wat is er precies gebeurd?

Rabobank financiert met miljarden euro’s bedrijven die massaal dierenleed en ontbossing veroorzaken. Uit ons onderzoek Blocking a better world altogether blijkt dat de bank in de periode 2016-2024 minimaal 23,5 miljard euro pompt in bedrijven die verbonden zijn met de meest gruwelijke uitwassen van de vee-industrie, zoals JBS en Tyson Foods.

In plaats van verbetering teweeg te brengen, publiceerde de bank in februari 2025 een nieuw, zwaar versoberd, dierenwelzijnsbeleid. In het nieuwe beleid stelt Rabobank bijvoorbeeld geen minimale eisen meer aan de mogelijkheden voor dieren in de vee-industrie om nog natuurlijk gedrag te kunnen vertonen en de bank moedigt klanten niet langer aan om kooien voor varkens en kippen te schrappen.

Hierover zegt onze campagnemanager Dennis: ‘Wij wijzen Rabobank er al jaren op dat hun investeringen niet in lijn waren met hun beleid. Maar Rabobank eist geen beter welzijn van de bedrijven waarin ze investeren, maar publiceert daarentegen stilletjes een nieuw dierenwelzijnsbeleid dat volledig is gestript van alle ambitie en concrete doelen voor dierenwelzijn. Geen beleid, geen problemen? Wij trappen daar niet in, vandaar deze koeienvlaai.’

Presentatrice Anita Witzier sprak zich als klant al eerder uit over de investeringen van Rabobank in grote vleesbedrijven. Het nieuwe beleid ziet ze als een klap in het gezicht van de Rabobank-klanten: ‘Rabobank investeert in bedrijven die koeien, kippen en varkens houden in de meest gruwelijke omstandigheden. Met míjn geld. Samen met andere Rabobankklanten heb ik de bank opgeroepen hier verandering in te brengen, maar daar is niet naar geluisterd. Sterker: er wordt zelfs nog mínder gedaan om dierenleed te voorkomen.’

Reactie Rabobank

Rabobank was bereid de award in ontvangst te nemen. John Daamen, Manager Sustainability Standards van Rabobank zei tijdens de overhandiging: ‘We willen als Rabobank ook onze bijdrage leveren aan een diervriendelijk voedingssysteem, maar wel binnen de mogelijkheden die we hebben. Als ik kijk naar onze rol, hebben we daarin onze randvoorwaarden. Als het gaat om financieringen, hebben we een aantal zaken daarin verduidelijkt en we denken dat we met onze kanten via engagement een goede stap kunnen maken. Ik kan niet zeggen ‘hartelijk bedankt voor de award’, want ik had hem liever niet gehad. Maar we hebben hem, en ik neem hem in ontvangst.’

Vaker een Gouden Koeienvlaai

“We zijn van plan om de Gouden Koeienvlaai vaker te gaan uitreiken aan bedrijven die een misstap begaan op het gebied van dierenwelzijn”. Directeur Dirk-Jan Verdonk: ‘Met de publicatie van het nieuwe dierenwelzijnsbeleid kwalificeerde Rabobank zich direct als eerste winnaar van de Gouden Koeienvlaai. Maar we hebben onze blik ook gericht op andere bedrijven die er vooralsnog in falen om hun invloed aan te wenden voor veranderingen in positieve zin. In het geval van Rabobank blijven we hopen dat ze hun verantwoordelijkheid niet langer ontlopen en hun eigen slogan kracht bijzetten: ‘Because we know: change is needed.’

Foto: Rabobank (John Daamen en Caroline Oosterbaan) neemt de Gouden Koeienvlaai in ontvangst van presentatrice Anita Witzier.