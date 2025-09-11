De coöperatieve Rabobank en dochter BPD hebben de handen ineengeslagen om samen meer nieuwbouwwoningen te bouwen met natuurlijke materialen en drinkwaterbesparende systemen. Rabobank stelt hiervoor de komende vier jaar in totaal ruim € 100 miljoen beschikbaar. Met dit coöperatief initiatief willen Rabobank en BPD het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en drinkwaterbesparende technieken in de gebouwde omgeving stimuleren en zo bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot en lager drinkwaterverbruik.

Met deze investering kijkt Rabobank verder dan alleen de projecten van BPD maar naar de gehele keten. De coöperatieve bank wil met deze bijdrage de markt voor biobased bouwen en waterbesparende maatregelen een extra impuls geven. Door de komende jaren de meerkosten van deze duurzamere toepassingen in duizenden nieuwbouwwoningen van BPD te vergoeden, wordt de vraag naar deze materialen en technieken aangewakkerd en krijgt de keten de kans zich verder te ontwikkelen. Een groeiende vraag naar biobased bouwmaterialen kan het voor boeren aantrekkelijker maken om de grondstoffen zoals vlas hiervoor te verbouwen. Ook worden producenten hierdoor aangemoedigd om hun assortiment te vergroten en te verbreden. Zo wil Rabobank een vliegwieleffect creëren dat biobased en drinkwaterbesparend bouwen aantrekkelijker maakt voor veel meer bouwprojecten in Nederland.

Impasse doorbreken

Carlo van Kemenade, Directeur Retail Nederland Rabobank: ‘Biobased bouwmaterialen worden al gebruikt, maar zijn nog weinig bekend. Daardoor is bouwen met deze materialen vaak duurder dan traditionele bouwmethoden, ondanks de voordelen. Met deze voorgenomen investering wil Rabobank de markt een stevige impuls geven, zodat biobased bouwen toegankelijker wordt. Zo willen we, samen met BPD, de impasse doorbreken en bouwbedrijven stimuleren om biobased materialen grootschaliger en daarmee efficiënter toe te passen.’ Harm Janssen, ceo van BPD: ‘Als BPD zijn we ontzettend blij met deze extra investering van Rabobank in onze duurzame nieuwbouwwoningen. Dankzij deze impuls kunnen we sneller meer woningen bouwen met biobased materialen, zodat deze duurzamere bouwmethoden toegankelijker worden. Door dit te combineren met drinkwaterbesparende oplossingen, willen we bijdragen aan voldoende drinkwater, nu en in de toekomst. Samen met bouwpartners onderzoeken we hoe we schaalvoordelen en lagere kosten kunnen realiseren, zodat duurzamer bouwen meer de standaard wordt.’

Biobased bouwen

Biobased bouwen is bouwen met natuurlijke en hernieuwbare materialen die een lagere milieu-impact hebben. De draagconstructie van woningen kan bijvoorbeeld in hout worden uitgevoerd in plaats van in kalkzandsteen, beton of staal. Er bestaan ook biobased alternatieven voor minerale isolatie, zoals vlas, hennep en stro. Deze vezelteelten bieden kansen voor agrarisch ondernemers die deze kunnen verbouwen en afzetten aan verwerkers, ‘Van Land tot Pand’. Biobased bouwen kan leiden tot een CO₂-reductie van 20-60% ten opzichte van traditionele bouwmethoden. Met deze aanpak dragen BPD en de Rabobank bij aan de nationale doelstelling om in 2030 30% van alle nieuwbouwprojecten biobased uit te voeren.

Drinkwaterbesparende maatregelen

Omdat drinkwater in Nederland relatief goedkoop is, is er weinig prikkel om er zuinig mee om te gaan, bijvoorbeeld bij het douchen of het doorspoelen van het toilet. Rabobank en BPD willen hier verandering in brengen door bijvoorbeeld te investeren in hemelwateropvangsystemen, waarbij regenwater gebruikt wordt voor toepassingen zoals toiletspoeling. Zo willen Rabobank en BPD bijdragen aan de nationale doelstelling om het gemiddelde drinkwaterverbruik per persoon terug te brengen van 128 naar 100 liter per dag in 2035. Dat is belangrijk, want door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende droogte komt de beschikbaarheid van schoon drinkwater steeds meer onder druk te staan.

Beeld: Impressie houtbouwwoningen in Bosrijk in de gemeente Eindhoven