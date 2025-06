Rabobank en Brightlands Circular Space zij gestart met een intensieve samenwerking. Dit partnerschap werd beklonken in Sittard-Geleen, op de plek waar Brightlands Circular Space momenteel de gloednieuwe open demonstratiefaciliteit voor circulaire plastics realiseert. Met de bouw van deze demonstrator brengen Brightlands Chemelot Campus, Maastricht University en TNO alle stappen van de plasticrecyclingketen samen op één locatie, van sorteren en wassen tot granuleren en het produceren van nieuwe producten. Deze in de wereld unieke faciliteit maakt het voor bedrijven en onderzoekers mogelijk om de oorzaken van kwaliteitsproblemen in gerecyclede plastics beter te identificeren en aan te pakken, zonder bijvoorbeeld eerst zelf te hoeven investeren in technologieën en expertise. Zij kunnen hierdoor de time-to-market van circulaire plastic producten bovendien aanzienlijk verkorten.

„Maar dan zijn we er nog niet”, zegt Lia Voermans, voorzitter van de Stuurgroep Brightlands Circular Space. „De circulaire transitie vraagt niet alleen om technologie, maar ook om nieuwe businessmodellen, vernieuwende samenwerkingen, nieuwe banen en talent. En daarvoor is vooral een inspirerend, krachtig, positief verhaal nodig dat mensen raakt en meeneemt in het transitieproces naar een circulaire economie. Als we dat ook nog kunnen verbeelden, dan is in onze overtuiging de kans dat bedrijven, ontwerpers, beleidsmakers én consumenten echt in beweging komen een stuk groter. Het is bijzonder plezierig dat Rabobank onze zienswijze met enthousiasme ondersteunt en kennis, netwerk en financiële middelen ter beschikking stelt. Samen met Rabobank en straks ongetwijfeld anderen, verkennen we hoe betekenisvolle projecten, zoals onze Experience Space voor circulaire plastics, kunnen bijdragen aan bewustwording én vooruitgang.”

Monique Luijten, Coöperatief Directeur Limburg bij Rabobank: „Brightlands Circular Space is een veelbelovende katalysator voor de circulaire (plastics) economie. Als Rabobank geloven we in de kracht van samenwerking om maatschappelijke transities te versnellen. In dit partnership zetten we ons in voor het inspireren en verbinden van ondernemers, jong talent en consumenten, met bijzondere aandacht voor kennisdeling, bewustwording en innovatie. Zo bouwen we samen aan een toekomst waarin circulair ondernemerschap, trots en verbeeldingskracht centraal staan om zichtbaar impact te maken in de (eu)regio, Nederland en Europa.”

Foto: V.l.n.r.: John Janssen, Lia Voermans, Monique Luijten & Maurice Olivers © Marcel van Hoorn