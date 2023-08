Vandaag introduceren Stichting Nederland Schoon, Milieu Centraal en Zero Waste Nederland een raamsticker die consumenten inspireert om eigen herbruikbare verpakkingen mee te nemen. De drie organisaties slaan de handen ineen om de nieuwe regelgeving per 1 juli jl. kracht bij te zetten. Een uitvergrote versie van de vernieuwde sticker werd geplakt op het raam van KEEK in Utrecht: een biologische bakkerij die het gedachtegoed heeft omarmd. De drie organisaties roepen ondernemers op om de sticker op hun raam te plakken en zo de drempel voor consumenten te verlagen om een eigen herbruikbare verpakking mee te nemen. Stichting Nederland Schoon, Milieu Centraal en Zero Waste Nederland delen de overtuiging dat afval voorkomen beter is dan opruimen. Zij gaan de komende tijd aan de slag met het gezamenlijk uitdragen van deze visie aan een breed publiek. De sticker voor ondernemers is vanaf nu beschikbaar via de webshop. De eerste bestellingen betalen geen verzendkosten.

Hergebruik stimuleren om afval te voorkomen

De eerste vernieuwde sticker werd geplakt op het raam van KEEK in Utrecht. Zij zien dat klanten meedoen in de transitie om hergebruik de nieuwe norm te maken. Door de sticker op het raam te plakken, geven ondernemers een duidelijk signaal dat eigen herbruikbare verpakkingen welkom zijn in hun zaak. De drempel voor consumenten om eigen verpakkingen te gebruiken in winkels en horeca wordt hiermee verlaagd. Door het meenemen van herbruikbare verpakkingen, wordt de productie van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik verminderd en zo afval voorkomen.

Een kleine sticker met een grote impact

Zero Waste Nederland is initiatiefnemer van de raamsticker met ‘neem gerust je eigen verpakking mee’. De sticker is bedoeld om de drempel te verlagen. Initiatiefneemster Elisah Pals legt uit: “Ik merkte bij mezelf soms schroom of schaamte om ergens met mijn eigen verpakking heen te gaan, terwijl ik heel graag minder afval wilde produceren. Als ik het tóch deed, raakte ik altijd in een leuk gesprek met de ondernemer die óók graag minder plastic en verpakkingen wilde gebruiken. Er miste dus een communicatiemiddel om dit sociale dilemma op te lossen. Het idee is heel simpel. En het mooie is: hij werkt!” De sticker is geen keurmerk of verplichting, maar een vriendelijke uitnodiging. Zie je de sticker? Hier zijn eigen verpakkingen helemaal welkom.

Naast de sticker is het delen van kennis en het ter beschikking stellen van de achterban ook onderdeel van de samenwerking. Zo zullen bijvoorbeeld elkaars campagnes, onderzoeken en activaties worden uitgedragen op de kanalen van de drie organisaties. Ingrid Goethart, directeur (a,i,) van Stichting Nederland Schoon, vult aan: “Sinds een maand is onze bewustmakingscampagne live waarin verschillende ‘Supporters van Schoon’ te zien zijn, zoals de Duurzame Drinker en de Ervaren Hergebruiker. Deze voorbeelden inspireren consumenten om (zwerf)afval te voorkomen en hergebruik te stimuleren. De raamsticker is een mooie aanvulling om ons gezamenlijke doel te bereiken en zo te zorgen dat Nederland schoon wordt. Ik ben trots op deze unieke samenwerking en hoop de sticker vaak tegen te komen. Daarnaast kijk ik ernaar uit de verdere samenwerking met Milieu Centraal en Zero Waste Nederland vorm te geven.”

“Met de raamsticker is het voor de consument in één oogopslag duidelijk waar ze hun eigen bakje of beker mogen gebruiken om iets af te halen. Duidelijkheid richting de consument helpt de stap makkelijker te maken,” vertelt Ika van de Pas, directeur van Milieu Centraal. “Wij geven als onafhankelijk kenniscentrum consumenten praktische tips en adviezen voor iedere duurzame stap en steunen dit initiatief daarom van harte. Samen voorkomen we zo (plastic) wegwerpverpakkingen en verlagen we de drempel naar het gebruik van herbruikbare verpakkingen. Dat is beter voor het milieu.”

Foto: V.l.n.r.: Elisah Pals (Zero Waste Nederland), Ika van de Pas (Milieu Centraal) en Elise Mooijman (Stichting Nederland Schoon) lanceren de (uitvergrote) raamsticker © Sandra Uittenbogaart