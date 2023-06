De Liever in Leiden- beker werd vandaag geïntroduceerd door wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen en Cultuur), centrummanager Gijs Holla en Elise Mooijman van Stichting Nederland Schoon. Vanaf 1 juli 2023 mogen to-go wegwerpbekers- en bakjes die plastic bevatten niet meer gratis worden uitgegeven en is de ondernemer verplicht om een herbruikbaar alternatief aan te bieden of toe te staan dat consumenten zelf herbruikbare verpakkingen meenemen. Ook in Leiden worden herbruikbare to-go bekers en – maaltijdverpakkingen de norm. Als eerste gemeente in Nederland introduceert Leiden daarom nu deze Leidse statiegeldbeker voor warme dranken to-go. De beker kan op diverse locaties in de stad worden gebruikt en ingeleverd. Staatsecretaris Heijnen noemt Leiden een inspirerend voorbeeld voor andere steden.

Staatssecretaris Heijnen: “Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg, na eenmalig gebruik. Dat kan en moet anders! Veel ondernemers zijn hier gelukkig al goed mee bezig en komen met innovatieve ideeën. Zo ook in Leiden. Hier maken ze met de introductie van de handige Leidse to-go statiegeldbeker de ommezwaai naar herbruikbaar. Het is daarmee een mooi voorbeeld voor andere steden. Zo zetten we samen stappen om onze planeet netjes achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Ook directeur a.i. Ingrid Goethart van Nederland Schoon is blij met de invoering van de statiegeldbeker in Leiden: “Wij zetten ons vanuit Nederland Schoon dagelijks in voor een schoner Nederland. Leiden is een van de koplopers wat betreft zwerfafvalpreventie en daarmee écht een Supporter van Schoon. Zo heeft Leiden tijdens een groot evenement als het Leidens Ontzet als eerste gemeente in Nederland statiegeldbekers ingezet. Samen met hen hebben wij dit praktijkvoorbeeld vertaald naar de zwerfafvalaanpak ‘Afvalvrij bekersysteem’. Al het afval dat je voorkomt, hoef je ook niet op te ruimen. Met het gebruik van statiegeldbekers, of je eigen to-go statiegeldbeker, draag je bij aan een schoon Nederland.”

Samen één statiegeldsysteem

Bezoekers en bewoners kunnen in Leiden gemakkelijk hun koffie of thee drinken zonder afval achter te laten en het kost niks extra. Het to-go statiegeldbekersysteem kent geen winstoogmerk. Bij aankoop van een drankje wordt 1,- euro statiegeld betaald. Als je de beker inlevert bij een van de aangesloten ondernemers (Borgman&Borgman, Café Abel, Vooraf en Toe, Bar Lokaal en De Stal) krijg je je euro weer terug. Het centrummanagement Leiden, zorgt voor de praktische uitvoering. Iedere ondernemer die zich aansluit bij de Leidse beker krijgt de eerste 20 bekers gratis.

Zo slaan centrummanagement Leiden, de gemeente, Nederland Schoon en ondernemers de handen ineen om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen, de enorme aantallen plastic producten die na eenmalig gebruik worden weggegooid te verminderen en milieuvervuiling en zwerfafval te voorkomen.

Wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen en Cultuur): “Ondernemer Borgman & Borgman is een van de aangesloten ondernemers waar met deze to-go statiegeldbeker koffie en thee kan worden gehaald. Ik hoop dat andere ondernemers zich ook snel aansluiten. Ik ben enorm trots op alle KOPlopers (kantoren, horeca, sport- en studentenverenigingen) die al de overstap naar herbruikbaar hebben gemaakt! Zo zet Leiden weer een stap richting een duurzamer Leiden.”

Liever in Leiden

De Liever in Leiden- statiegeldbeker is handig voor ondernemers omdat de aangesloten ondernemers zo vaker worden gevonden door bezoekers. Ook helpt het hen om over te schakelen van wegwerp naar hergebruik. Er is gekozen voor een beker met een Leids uiterlijk dat aansluit bij ‘Liever in Leiden’; de campagne die laat zien dat lokaal winkelen niet alleen leuker is, maar ook veel beter voor de stad.

Centrummanager Gijs Holla: “We hebben er speciaal een Leidse beker onder de vlag van Liever in Leiden van gemaakt zonder bijkomende kosten voor ondernemers. Als Centrummanagement moedigen we met Liever in Leiden consumenten aan bij Leidse winkels te kopen en direct bij Leidse horeca te bestellen. Zo blijft Leiden ook in de toekomst de prachtige en levendige stad waar we zo trots op zijn.”

KOPlopers

De Liever in Leiden-beker maakt deel uit van een bredere KOPloper aanpak. Met deze aanpak helpt de gemeente ondernemers om de landelijke wetgeving toe te passen door hen te informeren en adviseren over de omschakeling van wegwerp naar hergebruik. Hoe meer partijen er aansluiten hoe beter. Daardoor wordt het straks mogelijk om op steeds meer plekken de herbruikbare to-go beker in te leveren. En wordt zwerfafval voorkomen; want Leiden is Supporter van Schoon!

Foto: Eelkje Colmjon