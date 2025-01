Quentic (powered by AMCS), de pionier op het gebied van Performance Sustainability, is opnieuw erkend als wereldleider in het Verdantix Green Quadrant voor EHS Software 2025-rapport. Deze prestigieuze erkenning onderstreept AMCS’ toewijding aan innovatie en uitmuntendheid in het aanbieden van uitgebreide en geïntegreerde EHS en ESG managementoplossingen via de AMCS Duurzaamheid Intelligentie Suite. Dit rapport biedt een gedetailleerde feitelijke vergelijking van de 21 meest prominente milieu, gezondheids- en veiligheidsoplossingen op de markt. Gebaseerd op de eigen Verdantix Green Quadrant-methodologie, omvat de analyse diepgaande live productdemonstraties met vooraf ingestelde scenario’s en leveranciersreacties op een vragenlijst van 323 punten die acht technische, 19 functionele en 12 markt-impuls categorieën beslaat.

Het Verdantix-rapport, Green Quadrant: EHS Software 2025, benadrukt AMCS’ sterke set van milieu- en veiligheidscapaciteiten, ondersteund door een uitstekende gebruikerservaring (UX). AMCS’ aanhoudende positie als leider weerspiegelt zijn geavanceerde capaciteiten op gebieden zoals incidentbeheer, audit en inspecties, chemicaliënbeheer, evenals ESG en duurzaamheidsbeheer. In het rapport erkent Verdantix AMCS ook voor zijn uitgebreide EHS-oplossing, luchtemissiefuncties, databasedesign en gegevensintegraties, veiligheidsbeheer, sterke partnerschappen en toewijding aan continue innovatie.

“AMCS biedt een goed afgeronde en intuïtieve EHS en ESG-oplossing,” legt Chris Sayers, Senior Analyst, Verdantix uit. “Verdantix vindt dat de AMCS EHS-oplossing overwogen moet worden door kleine bedrijven tot en met grote enterprise klanten die op zoek zijn naar een krachtige combinatie van veiligheids- en milieuoplossingen. Over het geheel genomen toont onze analyse aan dat AMCS een solide basis biedt voor organisaties.”

Naast de robuuste mogelijkheden van de AMCS-oplossing, merkt het rapport op dat het bedrijf bovengemiddeld sterk is in marktfocus, inzet, EHS en organisatorische middelen, financiële middelen en financiële groei.

“We zijn vereerd om voor de vierde opeenvolgende keer sinds 2019 erkend te worden als leider in het Verdantix Green Quadrant voor EHS,” verklaart Dr. Torsten Thurmann, directeur van de EHSQ/ESG Product Business Unit. “Deze prestatie weerspiegelt de toewijding van ons team aan de ontwikkeling van wereldklasse EHS-software die organisaties in staat stelt om veiligere werkplekken en duurzamere operaties te creëren. Daarnaast beschikken klanten met de AMCS Duurzaamheid Intelligentie Suite over een complete oplossing die zowel hun EHS- als ESG-eisen behandelt, terwijl onze toewijding aan prestatieduurzaamheid garandeert dat ze zowel duurzaamheid als winstgevendheid kunnen bereiken.”