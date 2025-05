Qarry heeft de productielijn in de voormalige Lightyear-fabriek in Helmond weer opgestart. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met de burgemeester Potters van Helmond, partners en ondernemers vierde het bedrijf de opleving van de automotivesector. Inmiddels rijden er vijftig Qarry’s in Nederlandse binnensteden. In mei worden er veertig nieuwe exemplaren uitgeleverd en later dit jaar volgen er naar verwachting nog 100 tot 200.

De productielijn van Qarry draait vanaf deze week weer op volle toeren. Vanuit de iconische fabriek op de Automotive Campus in Helmond worden de komende maanden honderden compacte, elektrische bestelwagens gebouwd. De herstart volgt op een sterk groeiende vraag naar duurzame en toegankelijke stadslogistiek, nu ondernemers steeds meer worden geconfronteerd met zero-emissiezones, hoge kosten en volle binnensteden.

Automotive-succes

De herstart van de productie werd bijgewoond door onder meer vertegenwoordigers van de RAI Vereniging, Metropool Regio Eindhoven en de gemeente Helmond. “De productie van de Qarry is niet alleen goed nieuws voor de werkgelegenheid, maar ook een voorbeeld van hoe deze regio voorop loopt in duurzame mobiliteit,” zegt burgemeester Potters van Helmond. “Qarry laat zien hoe innovatie en ondernemerschap samenkomen op de Automotive Campus. Dit soort initiatieven geven de Nederlandse maakindustrie nieuw momentum.”

Jarenlange ontwikkeling

Het elektrische bestelwagentje is ontworpen om de huidige én toekomstige uitdagingen van ondernemers het hoofd te bieden. CEO Lorenzo Engelen werkte jaren aan de juiste balans tussen laadruimte, wendbaarheid en kosten. “Veel ondernemers hebben behoefte aan een betaalbaar alternatief voor dure elektrische bestelbussen”, zegt hij. “Zij willen wel duurzaam ondernemen, maar het moet vooral ook praktisch en betaalbaar zijn. Met de Qarry bieden we hen een wendbare, elektrische oplossing waarmee ze probleemloos de stad in kunnen.”

Lokale productie en service

Het voertuig is volledig elektrisch aangedreven en daarmee zero-emissie. Dankzij het scooterkenteken en het compacte ontwerp kan de Qarry tot in de smalste straatjes leveren. De productie vindt plaats in Helmond, volgens de hoogste automotive standaarden. “Zodoende leveren we Nederlandse kwaliteit en bieden we vanuit Amsterdam en Helmond 24/7 service. Zo zorgen we ervoor dat ondernemers niet onverhoopt stil komen te staan”, zegt Engelen.

Gemene deler

Qarry is beschikbaar vanaf 295 euro per maand in de lease, of 15.950 euro bij aanschaf. De lage kosten in combinatie met het beperkte onderhoud maken het voertuig aantrekkelijk voor een brede groep ondernemers die met dezelfde uitdagingen kampen. “Onze klantenkring is divers: van lokale aannemers en schoonmaakbedrijven tot horecaleveranciers en pakketdiensten”, zegt Engelen. “Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze moeten efficiënt kunnen leveren in drukke, lastig toegankelijke binnensteden.” Onno de Looff, operationeel manager van MyPup: “Met Qarry kunnen we slimmere routes plannen en meer volume meenemen dan met de bakfiets. We rijden efficiënter, komen verder en kunnen meer bezorgingen doen. Dat maakt onze logistiek niet alleen effectiever, maar ook duurzamer. Voor ons was de overstap naar Qarry dan ook een logische keuze.”

Foto: CEO Lorenzo Engelen (rechts) met Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) en burgemeester Potters van Helmond. (Foto: Qarry)