Q-Pall, producent van duurzame kunststofpallets uit 100% gerecycled plastic, breidt zijn samenwerking met Tetra Pak verder uit. Gezamenlijk zetten ze een nieuwe stap richting een circulaire economie, waarbij pallets aan het einde van hun levenscyclus volledig gerecycled worden. Door gebruik te maken van innovatieve materialen als PolyAl – het plastic-aluminium restmateriaal uit gerecyclede drankkartons – onderstrepen beide partijen hun toewijding aan duurzame oplossingen binnen de logistieke keten.

Van drankkarton tot duurzame pallet



Circulariteit in de voedselketen is urgenter dan ooit. Van grondstofinkoop tot transport en recycling: elk onderdeel telt. Daarom investeerde Tetra Pak in 2023 één miljoen euro in Recon Polymers in Roosendaal. Dit bedrijf verwerkt PolyAl tot hoogwaardige, herbruikbare grondstoffen voor de kunststofindustrie. PolyAl is het plastic-aluminium mengsel dat overblijft nadat papiervezels uit drankkartons zijn verwijderd.

Q-Pall gebruikt dit circulaire materiaal voor de productie van haar kunststof pallets. In 2025 wordt het aandeel PolyAl binnen het assortiment verder uitgebreid. Daarmee levert Q-Pall niet alleen een tastbaar bewijs van circulaire productie, maar ook een directe bijdrage aan de reductie van CO₂-uitstoot en grondstofgebruik.

Van recyclaat naar resultaat



De duurzame pallets van Q-Pall zijn volledig recyclebaar en ontworpen voor een lange levensduur in veeleisende logistieke omgevingen. Dankzij het gebruik van PolyAl ontstaat een gesloten kringloop: gebruikte verpakkingen worden herwerkt tot hoogwaardige pallets, die op hun beurt opnieuw gerecycled kunnen worden. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van de hele keten, van voedselproductie tot distributie.

Samenwerken aan een circulaire keten



Nathalie Walter, Market Sustainability Manager France & Benelux bij Tetra Pak: “Onze samenwerking met Q-Pall laat zien hoe strategische partnerschappen circulariteit in de voedselketen versnellen. Q-Pall investeert continu in innovatie en verwerkt reststromen zoals PolyAl op een manier die zowel ecologisch als economisch toekomstbestendig is. Pallet voor pallet bouwen we samen aan een duurzamere keten.”

Arno Putters, Managing Director bij Q-Pall, vult aan: “Bij Q-Pall geloven we dat duurzaamheid geen bijzaak mag zijn. We streven ernaar om verspilling te minimaliseren en circulaire materialen toegankelijk te maken voor onze klanten. Onze samenwerking met Tetra Pak bewijst dat je met de juiste partners écht impact kunt maken. Wij zijn er trots op dat onze pallets niet alleen functioneel zijn, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst.”