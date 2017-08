Pure Energie van Raedthuys neemt het 800ste CO2-Prestatieladder certificaat in ontvangst

Pure Energie van Raedthuys neemt het 800ste CO 2 -Prestatieladder certificaat in ontvangst. Met de inzet van de CO 2 -Prestatieladder laat het groene energiebedrijf zien dat duurzaamheid en CO 2 -reductie centraal staat in de onderneming.

Door het certificeringstraject van de CO 2 -Prestatieladder te doorlopen, wil het concern aantonen dat het bewust omgaat met energie en CO 2 -uitstoot. Daarnaast heeft Pure Energie de ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen en ook andere spelers in de energiesector aan te sporen tot CO 2 -reductie.

Het energiebedrijf wist eerder zijn CO 2 -footprint van 150 ton in 2012 te reduceren naar 124 ton in 2016. De grootste CO 2 -besparing is behaald door het verduurzamen van het wagenpark, dat nu enkel bestaat uit hybride en volledig elektrische auto’s. Dit leverde een reductie op van 40 procent van de CO 2 -uitstoot per medewerker. Verder focust Pure Energie van Raedthuys op het besparen van het gasverbruik. Zo wordt het nieuwe bedrijfspand, waar het groene energiebedrijf zich in 2018 zal vestigen, niet aangesloten op het gasnet en wordt het elektriciteitsverbruik van het gebouw tot een minimum beperkt.

Jos Hofste, Finance Manager bij Pure Energie van Raedthuys: “Wij hebben momenteel 71 windmolens, een aantal zonneparken, dat flink wordt uitgebreid in de komende twee jaar en leveren de groenste energie van Nederland aan onze klanten. Duurzaamheid zit in ons DNA, vanzelfsprekend houden we in alle bedrijfskeuzes rekening met het milieu. Met de CO 2 – Prestatieladder hebben we ons duurzame beleid nog verder ontwikkeld en een concreet plan gemaakt om CO 2 nóg verder te reduceren. Van volledige elektrificatie van ons wagenpark tot de bouw van onze windparken. We zijn er trots op als eerste energieleverancier van Nederland het hoogste niveau te hebben behaald.”

Over de CO2-Prestatieladder