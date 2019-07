PRS Return System introduceert het Green Label Award

Voor bedrijven in de polymeer industrie loopt de druk hoog op om de CO2 uitstoot en de hoeveelheid afval te reduceren. Ter erkenning van alle betrokken partijen in de polymeer industrie die actief bijdragen aan een beter milieu, door gebruik te maken van het circulaire model van PRS voor pallet pooling, heeft PRS (onderdeel van de Faber Halbertsma Group) het PRS Green Label geïntroduceerd.

Het PRS Green Label is een beloning voor de inspanningen van alle partners in ons netwerk van polymeer producenten, converters, distributeurs, leveranciers, depots en transporteurs. Stuk voor stuk zorgen zij ervoor dat ons pallet pool systeem werkt en dus dragen ze bij aan een beter milieu.

Om het maximale uit het hergebruik van PRS pallets te halen is het essentieel dat alle partners in ons netwerk actief hun bijdragen leveren. Zo bieden plastic producenten en distributeurs ons bijvoorbeeld informatie over waar ze PRS pallets naartoe sturen. Of neem bijvoorbeeld plastic convertors die onze PRS pallets apart houden en terugsturen na gebruik. Zij en vele andere partners stellen PRS in staat om een efficiënt pallet pool systeem te realiseren en onderhouden door de gehele industrie.

PRS werkt samen met zijn Green Label partners aan een circulaire wereld waarin het eenmalig gebruik van verpakkingsmateriaal uitgebannen is en de CO2 uitstoot geminimaliseerd is.

Over PRS

PRS is opgericht door en voor de polymeerindustrie en levert duurzame, kostenefficiënte palletpoolingdiensten aan polymeerfabrikanten in heel Europa. Het bedrijf werkt samen met de meeste grote producenten en verwerkers in de hele Europese leveringsketen van polymeren. PRS beheert een Europees netwerk van servicecentra voor het verzenden, ophalen en herstellen van herbruikbare pallets. PRS combineert service en betrouwbaarheid met een focus op duurzaamheid, afvalvermindering en hergebruik, waarmee ook wordt bijgedragen aan het halen van de steeds belangrijkere duurzaamheidsdoelen van de sector. Kijk voor meer informatie op www.prs-pooling.com.

PRS maakt onderdeel uit van Faber Halbertsma Group, een familiebedrijf dat in 1891 werd opgericht. Faber Halbertsma Group is een van de Europese marktleiders in poolingdiensten en tevens producent van duurzame houtproducten. De Faber Halbertsma Group bestaat uit verschillende gespecialiseerde pooling- en productiebedrijven. Onze productiebedrijven produceren en verkopen pallets, boxen en andere verpakkingsmiddelen aan allerlei verschillende sectoren. Onze poolingbedrijven (IPP, PAKi en PRS) maken gebruik van uitgebreide economische kringloopsystemen die zijn gebaseerd op het hergebruik van bedrijfsmiddelen in heel Europa.

Faber Halbertsma Group heeft een omzet van € 327 miljoen en ongeveer 900 werknemers. Kijk voor meer informatie op www.faberhalbertsmagroup.com.