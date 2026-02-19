Anderhalf jaar nadat een coalitie van NGO’s, gesteund door meer dan 44.000 bezorgde burgers, de Europese Commissie voor de rechter sleepte, vindt op 24 februari de hoorzitting plaats bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De zaak richt zich tegen het besluit van de Commissie om vervuilende vliegtuigen en schepen op fossiele brandstoffen als ‘duurzame investering’ te bestempelen onder de EU-taxonomie – hét Europese classificatiesysteem voor groene financiering. De hoorzitting volgt op de weigering van de Commissie om de criteria te herzien na een formeel verzoek van de NGO’s begin 2024.

De belangen zijn groot. Vliegtuigen en schepen gaan 25 tot 30 jaar mee, wat betekent dat investeringen die vandaag het label ‘groen’ krijgen ons voor decennia vastketenen aan fossiele brandstoffen. De huidige criteria staan toe dat schepen op vloeibaar gas (LNG) en conventionele vliegtuigen op fossiele brandstof als duurzaam worden aangemerkt. Deze criteria ondermijnen de geloofwaardigheid van de taxonomie en halen kapitaal weg van échte klimaatoplossingen.

Tijdens de hoorzitting op 24 februari zullen de advocaten van beide partijen hun argumenten mondeling toelichten en vragen van de rechters beantwoorden. Een uitspraak wordt 9 tot 11 maanden na de hoorzitting verwacht. Als het hof de NGO’s gelijk geeft, zal de Commissie de criteria moeten herzien en nieuwe, ambitieuzere, en écht duurzame, criteria voor deze sectoren moeten vaststellen.

Boris Schellekens van Fossielvrij NL zegt: “Onze boodschap is glashelder: fossiele schepen en vliegtuigen als groen bestempelen? Dat is greenwashing ten top. De taxonomie moet gebruikt worden waar het voor bedoeld is. Dat is het stimuleren van investeringen in klimaatoplossingen. Nu wordt het juist een instrument van de luchtvaartindustrie en cruisingsector om hun groeiplannen te bekostigen.”