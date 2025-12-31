De provincie Utrecht zet een krachtige stap richting een schone en toekomstbestendige energievoorziening. Op 9 december hebben Gedeputeerde Staten hiervoor het vernieuwde programma Energietransitie voor 2026-2030 vastgesteld. Hierbij worden bestaande initiatieven gebundeld en introduceren we nieuwe maatregelen om duurzame energie voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te maken. Zo werken we actief mee aan het tegengaan van klimaatverandering én het minder afhankelijkheid worden van fossiele energie uit het buitenland.

Huib van Essen, gedeputeerde Energietransitie: “De energietransitie is niet altijd zichtbaar, maar ik zie elke dag wat het betekent voor inwoners en bedrijven. Een ondernemer die niet kan uitbreiden of iemand die liever een trui aantrekt door hoge kosten – dat raakt me. Juist daarom ben ik trots op dit herijkte programma. Het biedt echte, praktische hulp: van isolatieacties voor woningen tot energiescans voor bedrijven. Zo helpen we mensen verder.”

Aanpak van netcongestie

De energietransitie brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals de toenemende druk op het elektriciteitsnet. De provincie Utrecht zet daarom sterk in op oplossingen voor netcongestie. We helpen bedrijven en bedrijventerreinen bij het ontwikkelen van energiehubs, waar energie lokaal wordt gedeeld en optimaal wordt benut. Ook ondersteunen we energiegemeenschappen die het net ontlasten en stimuleren we het gebruik van buurtbatterijen, slimme apparaten en warmtenetten met lokale buffers.

Daarnaast werken we samen met de netbeheerders, gemeenten en andere partners aan een snellere uitbreiding van het elektriciteitsnet. De provincie onderzoekt hoe het netwerk sneller kan worden uitgebreid en slimmer kan worden gebruikt. Innovatie en samenwerking staan hierin centraal.

Ondersteuning van gemeenten

Gemeenten spelen een sleutelrol in de overstap naar duurzame warmte. Daarom ondersteunen we hen bij de uitbreiding van warmtenetten en de ontwikkeling van nieuwe warmtebronnen. Samen zetten we in op energiebesparing, onder andere door woningeigenaren te helpen met isolatie. Provinciale adviseurs staan klaar om bedrijven en instellingen te begeleiden bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Ruimte voor duurzame opwek en versnellen van het elektriciteitsnet

De provincie Utrecht maakt bovendien ruimte voor nieuwe opwek van duurzame energie, zoals windenergie. Daarbij vinden we het belangrijk dat inwoners kunnen meeprofiteren, bijvoorbeeld door mede-eigenaar te worden van windmolens.

Met dit vernieuwde programma bouwt de provincie Utrecht verder aan een duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig energiesysteem voor iedereen. Samen versnellen we de energietransitie – en bouwen we aan een gezonde leefomgeving voor nu én later.