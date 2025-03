Neways ontwikkelt en produceert complexe, klantspecifieke elektronica. Met ongeveer 3.000 medewerkers en vestigingen wereldwijd, is het hoofdkantoor gevestigd in het Brabantse Son. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie door elektronica te ontwerpen voor hergebruik, reparatie en recycling. Dat beloont de provincie graag met de aanmoedigingsprijs ‘De Gouden Cirkel’.

Brabant zet een volgende stap naar een circulaire economie en moet in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken. De Gouden Cirkel is een aanmoediging voor bedrijven of organisaties die de toon zetten op het gebied van circulair ondernemen.

Focus op circulariteit

Samen met klanten en leveranciers ontwerpt Neways elektronica die eenvoudig hergebruikt en gerecycled kan worden, wat bijdraagt aan een duurzamere keten. Een belangrijke mijlpaal in hun circulaire strategie is de opening van het Circular Service Center in 2024. In dit centrum repareert en reviseert Neways gebruikte producten die eerder aan klanten zijn verkocht. Sinds de oprichting is het centrum flink gegroeid: afgelopen jaar zijn voor ruim 50 klanten meer dan 25.000 producten gerepareerd. Dit bewijst dat een circulair businessmodel niet alleen goed is voor de planeet, maar ook economisch rendabel. Het terugwinnen en hergebruiken van elektronica verlaagt kosten, vermindert afval en biedt tegelijkertijd nieuwe zakelijke kansen.

Een terechte winnaar

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Talentontwikkeling en Financiën, legt uit waarom Neways de Gouden Cirkel verdient: “Circulair ondernemen is niet alleen goed voor mens en milieu, maar vermindert ook onze afhankelijkheid van grondstoffen uit andere werelddelen. Het geeft Brabantse bedrijven een voorsprong in de economie van de toekomst. Door jarenlange ervaring heeft Neways een koploperspositie verworven in de circulaire maakindustrie. De afspraken die zij met hun klanten maken over de terugkeer, het hergebruik en de herwaardering van producten zijn een voorbeeld voor de sector.”

Michiel van der Maat, Chief Commercial Officer (CCO) bij Neways, reageert enthousiast op de prijs: “Wij zijn enorm trots dat we deze erkenning hebben ontvangen. Het is een mooie waardering voor onze medewerkers, toeleveranciers en klanten voor de inspanningen op het gebied van circulariteit binnen het Brabantse ecosysteem.”

Over de Gouden Cirkel

Neways is de 11e winnaar van de Gouden Cirkel. De award bestaat uit 5 verschillende circulaire materialen.