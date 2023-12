Zo’n 50% van de CO2-uitstoot van bezorging is toe te rekenen aan de laatste fase van het bezorgingsproces, de last-mile. De verwachting is dat de vraag naar last-mile bezorging in 2030 met 78% toegenomen zal zijn. Hierdoor zal het aantal bezorgvoertuigen in de 100 grootste steden ter wereld met 36% groeien, wat de uitstoot met 32% verhoogt. Het is dan ook zaak de uitstoot van de bezorgsector omlaag te krijgen, en elektrische bezorging kan hierin een belangrijke rol spelen. Dat zegt techinvesteerder Prosus (met hoofdkantoor in Amsterdam) in een rapport over uitstootvrije maaltijd-, boodschappen- en pakketbezorging dat het samen met moederbedrijf Naspers heeft gepubliceerd tijdens COP28.

Nu de zorgen over uitstoot, klimaatverandering, luchtvervuiling en verstedelijking steeds verder groeien, is het vinden van de juiste balans tussen consumentengemak en milieubewustzijn niet altijd even makkelijk. De maaltijd-, boodschappen- en pakketbezorgingssectoren bevinden zich in het hart van deze uitdaging. Prosus, Naspers en de bezorgingsplatformen in hun portefeuille (Takealot, iFood, eMag, Swiggy, Flink, Delivery Hero en Oda) hebben de handen ineengeslagen op zoek naar oplossingen om de uitstoot van bezorging te verlagen. Maandelijks bezorgen de twee miljoen chauffeurs van deze platformen zo’n 275 miljoen maaltijd- en boodschappenbestellingen.

Het rapport met de titel “Electrifying progress: scaling zero-carbon deliveries of food, groceries, and parcels” belicht de uitdagingen die komen kijken bij het opschalen van elektrische bezorging en gaat in op de initiatieven, inzichten en best practices van de bezorgplatformen. Elektrische bezorging is niet alleen beter voor het milieu, het levert ook kostenbesparingen op. Elektrische voertuigen hebben namelijk lagere kosten per kilometer, vereisen minder onderhoud, en bieden zekerheid in tijden van schommelende brandstofprijzen.

Roger Rabalais, CEO Maaltijdbezorging bij Prosus en Naspers: “Het rapport belicht het pionierswerk van de maaltijdbezorgingsplatformen en webwinkels in onze portefeuille in het opschalen van elektrische bezorging, terugdringen van de CO2-uitstoot van hun bedrijfsactiviteiten, en ontwikkelen van een duurzame en weerbare mobiliteitssector. Om de bezorgingssector uitstootvrij te maken, hebben we de hulp van alle spelers in de transportsector nodig. We doen een beroep op met name financiers en beleidsmakers om te helpen de maaltijd-, boodschappen- en pakketbezorging te veranderen.”