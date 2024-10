Corendon daagt mbo-studenten van het ROC Amsterdam Jan des Bouvrie-college uit om de vloerbedekking in het gangpad van de vliegtuigen te ontwerpen: de catwalk voor de crew en passagiers. Dat gebeurt in samenwerking met ontwerper Jantien Nunnikhoven (Studio Jantien) en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds (NLF). De studenten moeten een zo duurzaam mogelijk, slijtvast en aantrekkelijk gangpad vormgeven voor Corendons vloot.

Corendon-CEO Gunay Uslu: “De vloerbedekking in vliegtuigen heeft twee kenmerken: het slijt snel, en het is vaak ontzettend saai. Dat willen we anders gaan doen. We dagen jong talent uit om onder leiding van Jantien Nunnikhoven duurzame, bruikbare ontwerpen te maken voor het gangpad in onze toestellen. Dat is geen makkelijke opdracht, want alles aan boord van een vliegtuig moet aan ontzettend strenge eisen voldoen. Zelfs de vloerbedekking. Maar dat maakt het natuurlijk zo’n mooie uitdaging.”

Het winnende ontwerp wint niet alleen een prestigieuze NLF Award, maar zal ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd in de 737-MAX vloot van Corendon.

Wedstrijd voor mbo-studenten

De studenten nemen deel aan een ontwerpwedstrijd voor de ‘Corendon catwalk’. Jantien Nunnikhoven (Studio Jantien), die ook meerdere Corendon-hotels heeft ingericht, daagt hen uit om het gangpad te ontwerpen: het meest in het oog springende stukje tapijt in het vliegtuig. Ook tapijt moet voldoen aan de strenge luchtvaartveiligheidsnormen en tegelijkertijd de waarden van Corendon weerspiegelen: vrij, vrolijk, ondernemend, en met een knipoog. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke pijler, waarbij de verlengde levensduur en de productie van het tapijt centraal staan.

Voor dat laatste werkt Corendon samen met Lantal, leverancier van vliegtuigtapijt. Lantal heeft recent een nieuw product gelanceerd: het tapijt wordt geproduceerd van gerecyclede materialen, met tot 60% minder waterverbruik en is lichter van gewicht om co2 te besparen. Tot slot zal het design bijdragen aan de langere levensduur: met een slim patroon is slijtage minder zichtbaar en gaat het tapijt langer mee. Langer dan het gemiddelde half jaar, waarna het gangpad alweer vervangen moet worden.

NLF Award Ceremony 2024

De finale van de ontwerpwedstrijd vindt plaats tijdens de NLF Award Ceremony op 22 november 2024, in het Corendon Amsterdam Schiphol Airport hotel in Badhoevedorp. Hier presenteren de studenten de drie beste ontwerpen, waarna één winnaar er met de award vandoor gaat, en de kans krijgt om het ontwerp in productie te zien gaan.