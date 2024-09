Het ministerie van Klimaat en Groene Groei investeert in een schoon en welvarend Nederland. We zorgen voor meer duurzame en betaalbare energiebronnen, waarbij kernenergie een belangrijke rol gaat spelen. Zo worden we minder afhankelijk van het buitenland en zorgen we dat er voldoende schone energie beschikbaar is voor de verduurzaming van onze economie. Het aanpakken van het volle stroomnet en de betaalbaarheid is een belangrijke prioriteit. Daarmee wordt Nederland schoner, bouwen we een nieuw energiesysteem en pakken we volop de kansen van de groene economie van de toekomst.

Aandacht voor betaalbaarheid

Het kabinet werkt aan de betaalbaarheid van energie voor mensen thuis en reserveert € 60 miljoen per jaar voor 2025 en 2026 om kwetsbare huishoudens te helpen die de energierekening niet kunnen betalen. Deze aanpak wordt de komende periode verder uitgewerkt. De energiebelasting op gas wordt verlaagd met 2,8 cent per kuub voor de eerste 2 schijven. Om mensen te helpen met verduurzaming van hun woning, zoals isolatie, de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler en daarmee hun energierekening structureel te verlagen, is komend jaar € 578 miljoen beschikbaar voor de ISDE regeling. Voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet wordt gewerkt aan een maatregelenpakket.

Vol stroomnet aanpakken

Het aanpakken van het volle stroomnet is een belangrijke prioriteit van het kabinet. Met het Landelijk Actieprogramma Netcongestie werkt de overheid onder meer met de netbeheerders samen om het stoomnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken. Het ministerie onderzoekt bijvoorbeeld of (een deel van) de maatregelen die eerder zijn aangekondigd voor Flevoland, Gelderland en Utrecht ook voor andere regio’s kunnen helpen. Er is € 65 miljoen beschikbaar om bedrijven te helpen met het doorvoeren van slimme oplossingen om het stroomnet tijdens de drukste momenten te ontlasten.

Opschalen schone energie

Het kabinet werkt voortvarend door aan de voorbereiding van de bouw van twee nieuwe kerncentrales. In totaal is er € 14,1 miljard beschikbaar voor kernenergie vanuit het Klimaatfonds. Komende jaren investeert het kabinet onder meer in de voorbereiding van de bouw van nieuwe kerncentrales, de bedrijfsduurverlenging van de bestaande kerncentrale in Borssele, het versterken van de kennisinfrastructuur rond kernenergie en het faciliteren van de ontwikkeling van kleine kerncentrales (Small Modular Reactors). Naar verwachting neemt het kabinet komend jaar een besluit over de locatie voor 2 nieuwe kerncentrales.

Met onder andere het Klimaatfonds en de SDE-regeling blijft het kabinet investeren in de energietransitie. Voor het stimuleren van de productie en importmogelijkheden van waterstof is komend jaar € 354 miljoen beschikbaar. Komend jaar worden de eerste elektrolysers (waterstoffabrieken) naar verwachting in gebruik genomen, die elektriciteit van windmolens op zee omzetten in duurzame waterstof.

Verduurzaming industrie

Een sterke en vernieuwende industrie is belangrijk voor een schoon en welvarend Nederland. Door de industrie te verduurzamen, verminderen we de uitstoot van CO2 en dragen we bij aan een gezondere leefomgeving. Uit het Klimaatfonds is € 275 miljoen beschikbaar voor investeringen in de verduurzaming van de industrie. Bedrijven die aan werken aan het ontwikkelen, testen en opschalen van innovatieve oplossingen om de industrie klimaatneutraal en circulair te maken worden ook volgend jaar ondersteund via innovatieregelingen zoals de DEI+.