Het kabinet gaat maatwerkgesprekken opstarten met bedrijven met afvalverbrandingsinstallaties. Dat melden staatssecretaris Jansen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) in een brief aan de Tweede Kamer. Afvalverbranders hebben een belangrijke rol in het afvalbeheer maar zijn ook grote uitstoters van CO2 en andere milieuvervuilende stoffen zoals stikstof. Zij hebben daarmee een grote impact op onze leefomgeving.

Met maatwerkafspraken wil het kabinet bedrijven helpen om in Nederland te kunnen verduurzamen. Het gaat daarbij om het verlagen van de CO2- en stikstofuitstoot en om het bijdragen aan een schone leefomgeving en een circulaire economie. Voor de maatwerkafspraken met de afvalverbranders is in het Meerjarenprogramma Klimaatfonds € 222 miljoen gereserveerd. In eerste instantie zullen gesprekken worden opgezet met twee bedrijven. De eerste afvalverbranders waarmee het kabinet om tafel gaat zijn AEB (Amsterdam) en AVR (Rotterdam en Duiven).

Visie op afvalverbranding

Voor de maatwerkgesprekken zal de beleidsvisie afvalverbranding, die ook vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd, als basis dienen. Die nieuwe visie is nodig vanwege het streven naar grondstoffenbehoud, het doel om klimaatneutraliteit te bereiken en nieuw beschikbare technieken.

Staatssecretaris Jansen: “Nederland werkt toe naar een circulaire economie in 2050. Dat is een economie waarin we zuinig omgaan met materialen en grondstoffen en deze zo veel mogelijk hergebruiken. Dat is ook belangrijk omdat we minder afhankelijk willen zijn van andere landen voor onze grondstoffen. Het is dan zonde om die grondstoffen te verbranden. Daarom willen we de komende jaren steeds minder verbranden en steeds meer recyclen. Ook stoten afvalverbranders schadelijke stoffen zoals CO2 en stikstof uit. De maatwerkafspraken dragen eraan bij dat deze uitstoot omlaag gaat.”

Minister Hermans: “We werken al met de grootste industriële uitstoters om via maatwerkafspraken de CO2- en stikstofuitstoot te verminderen en de leefomgeving te verbeteren. Het is goed dat we deze aanpak nu uitbreiden naar afvalverbrandingsinstallaties. Ik vind het belangrijk dat we alle industriële processen in Nederland verduurzamen. Met maatwerk laten we zien dat verduurzaming hier kan en moet gebeuren. Zo behouden we bedrijven voor Nederland en dragen we bij aan een duurzame toekomst.”

Afvalverbranding blijft nodig

Afvalverbranding zal voorlopig niet verdwijnen: het blijft nodig voor bepaalde afvalstromen, bijvoorbeeld als recycling (nog) niet mogelijk is, voor het vernietigen van bepaalde verontreinigingen (zoals zeer zorgwekkende stoffen) en om ethische redenen (zoals medisch afval).

Afvalverbrandingsinstallaties leveren ook energie aan industrie en, vooral warmte, aan huishoudens. Wel is de verwachting dat de rol van afvalverbranding, zowel voor onze afvalverwerking als energielevering, in de toekomst steeds kleiner wordt. Dit komt door beter productontwerp, betere inzameling en afvalscheiding en de beschikbaarheid van andere verwerkingstechnieken. Hierdoor zal er meer hergebruikt en gerecycled en minder verbrand worden in de toekomst.

