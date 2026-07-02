Intergamma, de organisatie achter GAMMA en Karwei, introduceert als eerste doe-het-zelf retailer in Nederland een assortiment circulair hout. Daarmee speelt de retailer in op de groeiende vraag naar circulaire bouwmaterialen en de toenemende druk op beschikbare grondstoffen. Gebruikt hout uit onder meer fabrieken en afvalstromen krijgt via een zorgvuldig selectie- en bewerkingsproces een tweede leven op de schappen van de bouwmarkt. De pilot start in juli Nederland nog voor de zomer in twee winkels van GAMMA en twee van Karwei. Ook zullen twee GAMMA winkels in België aangesloten worden op de pilot.

Bouwmarkt speelt steeds grotere rol in circulaire economie

Met de introductie zet Intergamma een nieuwe stap in de verduurzaming van de doe-het-zelfmarkt. Waar duurzaam hout traditioneel afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, bestaat circulair hout uit materiaal dat al eerder is gebruikt en opnieuw wordt ingezet. Hierdoor wordt de levensduur van bestaande grondstoffen verlengd en neemt de vraag naar nieuwe primaire materialen af.

De introductie komt op een moment waarop klussers steeds nadrukkelijker zoeken naar manieren om grondstoffen langer in omloop te houden. Door schaarste aan materialen, strengere duurzaamheidseisen en de groeiende aandacht voor circulariteit in de woningbouw en -aanpassing, neemt de vraag naar hergebruikte materialen toe. Onderzoek van Intergamma uitgevoerd door MWM2 ondersteunt dit ook. Meer dan de helft (55%) van de respondenten geeft namelijk aan open te staan voor hergebruikte en gerecyclede materialen, terwijl slechts 10% aangeeft hier niet voor open te staan. Tegelijkertijd zijn deze producten voor consumenten vaak nog beperkt beschikbaar. Intergamma ziet juist daar een rol voor GAMMA en Karwei: circulaire alternatieven toegankelijk maken voor een breed publiek en zo de overgang naar een circulaire economie helpen versnellen.

“Duurzaamheid moet voor consumenten zichtbaar worden zodat ze deze keuze weloverwogen kunnen maken”, zegt Margreeth Pape, director sustainability bij Intergamma. “Met circulair hout voegen we actief een product toe aan het assortiment waardoor we die keuze makkelijker maken voor de consument. Daarmee maken we circulair klussen toegankelijker voor consumenten en zetten we een volgende stap in het verduurzamen van ons assortiment.”

Gebruikt hout krijgt tweede leven op de winkelvloer

Opvallend aan de pilot is dat Intergamma voor deze productlijn niet samenwerkt met een traditionele houtleverancier. Het hout wordt geleverd door Circulair Ambachtscentrum De Terugwinning, dat gebruikt hout inzamelt, sorteert en bewerkt tot nieuw verkoopbaar materiaal.

“Wij zien elke dag hoeveel waardevol hout vrijkomt uit sloopprojecten en andere reststromen”, zegt Arjan Nihot van De Terugwinning. “Vaak heeft dat materiaal nog een uitstekend tweede leven in zich, maar er ontbreekt een afzetmarkt op grotere schaal. Dat consumenten straks in een bouwmarkt bewust kunnen kiezen voor hout met een geschiedenis, laat zien dat circulariteit niet iets van de toekomst is, maar vandaag al werkt.”

De samenwerking heeft daarnaast een sociaal component. De Terugwinning biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waardoor de productlijn zowel circulaire als maatschappelijke waarde creëert.

Samenwerking doorbreekt traditionele toeleveringsketen

Voor Intergamma betekent de introductie van circulair hout ook een nieuwe manier van samenwerken en inkopen. Waar traditionele productstromen draaien om vaste specificaties en voorspelbare leveringen, vraagt circulair materiaal om flexibiliteit en maatwerk. “Normaal werken we met gestandaardiseerde producten en een voorspelbare keten”, zegt Sebastiaan Vreekamp, Head of Commerce bij Intergamma. “Bij circulair hout werk je met materiaal dat al een geschiedenis heeft. Dat vraagt een andere aanpak, maar levert ook iets unieks op: een product met karakter, aantoonbare impact en een verhaal dat zichtbaar maakt wat circulariteit in de praktijk betekent.”

Pilot moet potentieel van circulair assortiment aantonen

Het assortiment bestaat uit een beperkte selectie hout en plaatmateriaal, aangeboden naast het bestaande assortiment. Daarbij worden verschillende presentatievormen, assortimentskeuzes en prijsstellingen getest.

Intergamma verwacht dat de belangstelling voor circulaire producten de komende jaren verder zal groeien. De pilot moet inzicht geven in hoe consumenten circulair hout waarderen, hoe het product het beste kan worden geïntegreerd in de winkelomgeving en welke mogelijkheden er zijn om het assortiment verder op te schalen.

Daarnaast onderzoekt de retailer welke bijdrage circulair hout kan leveren aan het verminderen van materiaalverspilling en het langer in omloop houden van waardevolle grondstoffen. Door gebruikte materialen opnieuw beschikbaar te maken voor consumenten wil Intergamma bijdragen aan een doe-het-zelf sector waarin hergebruik steeds vaker de norm wordt in plaats van de uitzondering. De pilot zal naar verwachting tot in de loop van 2027 duren. Intergamma verwacht tegen die tijd een realistisch beeld te hebben van de mogelijkheden van circulair hout binnen de doe-het-zelf markt.