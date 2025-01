Maltha Glass Recycling, Europees leider in glasrecycling en dochteronderneming van waste-to-product bedrijf Renewi, kondigt met trots een investering aan in PVB (polyvinylbutyral) recycling op haar locatie in Lommel, België. Deze investering markeert een belangrijke mijlpaal voor Maltha, waardoor het bedrijf de circulaire economie in verschillende industrieën in Europa verder kan stimuleren. Deze investering resulteert in een verhoging van het recyclingpercentage van Maltha.

Maltha als duurzaamheidspartner

PVB is een type hars dat voornamelijk wordt gebruikt in gelaagd glas voor autoruiten. Door te investeren in recycling biedt Maltha een duurzamere oplossing voor een afvalstroom die tot nu toe meestal werd gestort. Maltha positioneert zich hiermee steeds meer als partner voor upstream klanten en helpt hen hun langetermijn duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Daarnaast brengt Maltha een product op de markt waar veel vraag naar is en dat kan worden toegepast in hoogwaardige eindproducten.

Door dit nieuwe proces en deze technologie kan nu ook extra glas uit PVB worden teruggewonnen, waardoor het niet op het stort belandt en de glas-naar-glas circulaire economie verder vooruit gaat.

“We zijn erg blij met deze investering in PVB-recycling”, zegt Kevin Bell, Managing Director van Maltha Glass Recycling. “Maltha zet zich in om de circulaire economie in verschillende industrieën in Europa te bevorderen. Deze mijlpaal sluit ook perfect aan bij onze waste-to-product strategie en onze focus op recycling.”

Maltha verwerkt in haar vestiging in Lommel ongeveer 6.000 ton PVB per jaar, en met deze mijlpaal stijgt het recyclingpercentage van Maltha’s vestiging in Lommel met 4,2%. In totaal stijgt het recyclingpercentage van Maltha met 0,4%, van 97,4% naar 97,8% en komt daarmee steeds dichter bij de 100 procent.

De totale investering bedraagt €2,89 miljoen, waarvan 30% wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.