Primecook zet een volgende stap naar het verduurzamen van de keuken

Twee jaar geleden ontwikkelde Primecook een complete lijn van innovatieve pannen met slijtvaste en PFAS-vrije antikleefcoating. Nu introduceert het vooruitstrevende Italiaanse merk: Linea Anthracite. Een exclusieve lijn van handgemaakte messen en duurzame snijplanken. Dit is de volgende stap naar het vergroenen van de keuken en het verbannen van alle schadelijke stoffen.

Echt gezond koken begint bij Primecook, zo claimen de bevlogen ontwikkelaars. Wat maakt dit duurzame kookgerei nou zo bijzonder? Een goed mes maakt een wereld van verschil. Voor kookliefhebbers een open deur. Het bestaan van een veilige, antibacteriele snijplank die het mes niet bot maakt en een leven lang meegaat, zal minder bekend zijn. De hoogste tijd om dat eens nader te bekijken.

Innovatie ontmoet Italiaanse ambachtelijkheid

De keuken- en tafelmessen van Primecook worden volledig met de hand gemaakt door ambachtslieden uit het Noord-Italiaanse Brescia. Zij werken op de traditionele manier, maar uitsluitend met duurzame en voedselveilige materialen. Hierbij wordt op de kleinste details gelet. Primecook heeft opnieuw haar betrokkenheid bij het milieu en aandacht voor gezondheid, gecombineerd met innovatie, design en functionaliteit. Het resultaat is een serie vlijmscherpe messen die zich niet alleen lenen voor huishoudelijk gebruik, maar ook de professionele kok moeten aanspreken. Deze nieuwe productlijn is volgens de filosofie ontwikkeld die ook ten grondslag ligt aan de Linea Smeralda; de gezonde pannenlijn die inmiddels een grote schare fans heeft verzameld.

Compleet assortiment met bijzondere kwaliteiten

Naast de professionele keukenmessen, bestaat het aanbod uit een slijtvaste snijplank met fraaie snijpbordhouder en een magnestisch messenblok. De ambachtelijk geproduceerde messen kennen een hoog afwerkingsniveau. Of het nu gaat om het kleine tomatenmes of het vervaarlijk grote koksmes. Ook een Japans Santokumes ontbreekt niet. Het heft van de messen is ergonomisch gevormd en gemaakt van Paperstone®. Dat is een gepatendeerd ecologisch materiaal, bestaande uit gerecyceld papier en karton, onder hoge druk samengeperst. Dit materiaal is bijna zo hard als steen. Het wordt al langer in de gezondheidszorg toegepast, juist vanwege de slijtvastheid in combinatie met antibacteriele en hypoallergene eigenschappen. Een uiterst duurzaam materiaal met bijzondere kwaliteiten.

Een andere troef is het lemmet van de messen dat is gemaakt uit staal met de juiste stijfheid, voorzien van een Titan-Ecoshield coating. Ja inderdaad, dezelfde PFAS-vrije Ecoshield coating die ook voor de pannen wordt gebruikt. Dat zorgt voor minder snijweerstand, een grotere hardheid en meer hygiëne.

Een goed mes verdient de beste snijplank

Een snijplank die echt lang meegaat en het voedsel warm houdt, bestaat dat? Ja, zegt Primecook. Dankzij de bijzondere kenmerken van Paperstone® waarvan ook de snijplank is gemaakt. Voor het eerst wordt dit uiterst duurzame en slijtvaste materiaal op deze wijze toegepast. Paperstone® schilfert en krast niet en gaat daardoor heel lang mee. Het is niet poreus, absorbeert geen vocht en is 100% ecologisch van samenstelling. Eigenschappen die ervoor zorgen dat bacteriën geen kans krijgen op het materiaal dat ook nog eens een antibacteriële werking heeft. Kortom, hygiënisch en duurzaam. Een andere troef is de eigenschap dat Paperstone® warm voedsel op temperatuur houdt tot wel 180 graden, zonder doorgaring op de plank. Warm vlees wordt zo warm geserveerd. En als de grijze plank in de bij te leveren snijbordhouder van zwart beukenhout wordt geplaatst, verandert de snijplank in een stijlvol serveerplateau.

De Primecook snijplank onderscheidt zich van het reguliere aanbod. Zachte planken van kunststof of hout worden snel worden stukgesneden en vormen een potentiële bron van bacteriën. Snijplanken met een hard oppervlak maken het mes bot. Paperstone® spaart het mes, is voedselveilig en in alle opzichten duurzaam. Zeg nou zelf, verdient een goed mes niet de beste snijplank?

Gezond koken is een gebaar van liefde

Liefde voor je omgeving, je gezin, je gasten… Voor Primecook is dit het hoogste doel en hiervoor worden niet-alledaagse oplossingen gezocht. Het resultaat: producten die op een zo verantwoord mogelijke wijze zijn geproduceerd, lang meegaan, gevrijwaard zijn van schadelijke stoffen, veilig in gebruik en ook nog eens erg functioneel. Het merk richt zich niet alleen op de tuiskok, maar nadrukkelijk ook op de professionele keuken.

Primecook is de uitvinder van Ecoshield, het veilige alternatief voor de anti-aanbaklagen met PFAS. En het duurzame alternatief voor de bestaande producten zonder PFAS, maar met de inmiddels bekende beperkingen op het gebied van duurzaamheid. Gezond en veilig koken, met verbetering van de kookeigenschappen, is door Primecook tot topprioriteit verheven. Dit leidt tot innovaties op het gebied van gezond koken. Primecook heeft de voedselveiligheid van haar producten laten certificeren op basis van de strenge eisen van het NSF keurmerk.

Italiaanse passie in de Nederlandse keuken

Primecook wordt in Noord-Italië op de meest milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Daarbij worden uitsluitend recyclebare materialen gebruikt. Het merk biedt een complete lijn met koekenpannen, hapjespannen, braadpannen, ovenschalen, handgmaakte messen en ecologische snijplanken. Fraai vormgegeven en ontworpen met aandacht voor gebruiksgemak. Voor Italianen is puur en lekker koken een way of life. Primecook ecofriendly cookware is onderdeel van deze traditie en nu beschikbaar voor de thuiskok en de veeleisende chef in Nederland en België.