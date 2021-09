Primecook introduceert duurzame antiaanbakpan zonder schadelijke stoffen

Het innovatieve Italiaanse pannenmerk Primecook heeft een nieuwe antiaanbakpan ontwikkeld zonder schadelijke stoffen als PFAS. Alle pannen zijn gemaakt van recyclebaar aluminium en voorzien van de milieuvriendelijke en slijtvaste Ecoshield coating. Dat is beter voor de natuur, maar ook voor de mens. Gezond koken begint namelijk bij gezonde pannen.

Schadelijke stoffen en koken zijn helaas nog te vaak onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Teflonpannen en bakpapier zijn nog altijd in veel keukenkastjes te vinden. Logisch, want het is makkelijk en iedereen heeft een hekel aan het schoonmaken van aangekoekte pannen. Geen enkele teflon anti-aanbaklaag is na jarenlang vaak dagelijks gebruik nog intact. Dat is zeer schadelijk voor de gezondheid. De Ecoschield pannen van Primecook maken geen gebruik van schadelijke stoffen en zijn zeer slijtvast. Daarmee is koken voortaan niet alleen lekker, maar ook gezond en duurzaam.

Het gevaar van PFAS

PFAS is een verzamelnaam voor een aantal chemische verbindingen die water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen hebben. Precies de reden waarom ze gebruikt worden voor anti-aanbaklagen en bakpapier. Handig, maar ook zeer schadelijk voor onze gezondheid. Het kan ondermeer kanker en hart- en vaatziekten veroorzaken en verzwakt ook ons immuunsysteem. Bij hoge temperaturen kunnen deze stoffen vrijkomen, zeker bij beschadigde pannen. Europa wil PFAS in 2030 uit alle producten verbannen. Primecook is daar met de Ecoshield pannen nu al klaar voor.

Gezond koken begint bij gezonde pannen

De Primecook pannen van de Smeralda-serie worden duurzaam geproduceerd en zijn voorzien van de innovatieve Ecoshield anti-aanbaklaag. Ecoshield heeft een anorganische samenstelling op waterbasis met minerale microdeeltjes. De pannen bevatten dus geen schadelijke stoffen als PFAS, nikkel, lood of cadmium. De pannen zijn geschikt voor alle warmtebronnen: gas, inductie, elektrisch, keramisch. Ze kunnen zelfs in de oven. De siliconen handgrepen zijn hittebestendig. Na gebruik zijn de pannen en ovenschalen razendsnel schoongespoeld dankzij de ultragladde en krasvaste bodem.

Italiaanse passie voor gezond en duurzaam koken

Twee bevlogen Italiaanse broers, Roberto en Angelo Bossini, zijn de uitvinders van Ecoshield. Zij hebben zich jarenlang gestort op de ontwikkeling van een goed en veilig alternatief voor de anti-aanbaklaag met PFAS. Ze zochten een duurzame en sterke coating die geen afbreuk doet aan de kookeigenschappen, maar ze juist nog beter maakt. Het resultaat is een innovatie op het gebied van gezond koken. Primecook wordt in Noord-Italië op milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Daarbij worden uitsluitend recyclebare materialen gebruikt. Het merk biedt een complete lijn met koekenpannen, hapjespannen, braadpannen, ovenschalen en zelfs hoogwaardige, handgmaakte messen. Letterlijk en figuurlijk groen, fraai vormgegeven en ontworpen met veel aandacht voor gebruiksgemak en duurzaamheid. Voor Italianen is puur en lekker koken een way of life. Primecook ecofriendly cookware maakt dat nu ook bereikbaar voor de thuiskok en de veeleisende chef in Nederland en België.