Prijzen Duurzame Dinsdag 2019 uitgereikt

Op alweer de 21e editie van Duurzame Dinsdag zijn vandaag meerdere duurzame initiatieven in de prijzen gevallen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) nam vanmiddag een koffertje in ontvangst met daarin 522 ideeën en initiatieven. Daaruit zijn in zes verschillende categorieën de beste ideeën beloond met een geldprijs. Ook werden er Duurzame Lintjes uitgereikt aan drie jonge klimaatactivisten.

Duurzame Dinsdag Winnaars

Het koffertje zat dit jaar weer bomvol initiatieven. Uit de ruim 500 indieners koos de vakjury 6 winnaars in verschillende categorieën.

The Ketchup Project: ketchup maken van tomatenoverschot uit Kenia (Lidl Voedselprijs),

Green Tickets: een routeplanner om te kijken hoe je zo groen mogelijk kan reizen (Duurzame Dinsdagprijs)

GIVO: een app waarmee mensen elkaar kunnen betalen met tijd, energie, afval of mobiliteit (Asito Sociale Innovatieprijs) en

Leadex: een vervangende toepassing in de bouw voor het zware en toxische metaal lood (ING Circulair Ondernemenprijs)

Speedcomfort: ventilatoren die warmte die in een radiator of een convector zit, versneld de ruimte inbrengen (Greenchoice Energieprijs).

Guerilla Gardeners: zij willen mensen inspireren zelf de schep op te pakken en de buurt te veranderen in een bloemenzee (VHG Groenprijs).

Duurzame Lintjes

Ieder jaar worden op Duurzame Dinsdag ook Duurzame Lintjes uitgereikt. Dit jaar gingen deze naar drie jongeren die zich inzetten voor het klimaat: de Nederlandse Lilly Platt, de Belgische Anuna de Wever en de Zweedse Greta Thunberg. Zij vragen aandacht voor de klimaatproblematiek, onder andere door te spijbelen. Thunberg is momenteel in Amerika om de klimaattop bij te wonen. Lilly en Anuna waren in Den Haag om hun lintje in ontvangst te nemen. Anuna: ‘Normaal sta ik in zalen met politici en beleidsmakers die ons alleen maar tegenwerken. Als ik vanmiddag alle initiatieven van genomineerden hier hoor voel ik dat we samen staan in de strijd. Dus ik ben iedereen hier dankbaar.’ Lilly Platt: ‘Klimaatverandering en plastic vervuiling is echt. We moeten allemaal wakker worden! Zijn jullie dat?’

Duurzame Troonrede

De Duurzame Troonrede werd dit jaar uitgesproken door Louise Vet. Zij is directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), buitengewoon hoogleraar Evolutionaire Ecologie bij Wageningen University en nummer één van de Trouw Duurzame Top 100. In haar toespraak betoogt zij dat de natuur niet alleen letterlijk onze voedingsbodem is, maar ook de bron van inspiratie en innovatie om samen te werken aan de toekomst: “Als wij in staat zijn om in ons dichtbevolkte land duurzaam voedsel te produceren en tegelijkertijd biodiversiteit te laten floreren, hebben we hét exportproduct voor alle metropolen van de wereld.”