Prijsuitreiking Koning Willem I Prijzen uitgesteld tot najaar 2020

De finale en de prijsuitreiking van de Koning Willem I Prijzen, die tweejaarlijks worden toegekend door de Koning Willem I Stichting, worden uitgesteld tot komend najaar.

Het bestuur van de stichting met als voorzitter prof. dr. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, heeft besloten om de feestelijke uitreiking van de prijzen te verplaatsen naar een nog te bepalen datum in verband met de ernstige gevolgen van de huidige coronacrisis.

De uitreiking van de Koning Willem I Prijs Grootbedrijf en MKB en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap stonden gepland voor maandag 18 mei 2020.

Het bestuur van de stichting, waarvan Hare Majesteit Koningin Máxima erevoorzitter is, heeft besloten in september van dit jaar een afweging te maken over de aanvang van de jurering en de andere procedures met betrekking tot de finale.

De voorbereidingen voor de finale van de Koning Willem I Prijzen waren in volle gang. Op 2 maart jl. zijn in ’s-Hertogenbosch de 12 genomineerde ondernemingen bekendgemaakt voor de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB. Een dag later op 3 maart werden op Paleis Soestdijk de 12 genomineerde bedrijven aangekondigd die meedingen naar de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.

Volgens Gert van der Houwen, secretaris van het bestuur van de Koning Willem I Stichting, is het besluit genomen in verband met de enorme impact van de corona-uitbraak en de gevolgen daarvan voor de samenleving en het bedrijfsleven. ,,De jurering en de uitreiking schort het bestuur per direct op. Een feestelijke uitreiking onder deze omstandigheden schiet zijn doel voorbij.”, aldus Van der Houwen. ,,In september van dit jaar wordt een afweging gemaakt over de jurering met als doel de prijsuitreiking in het najaar van 2020 te laten plaatvinden.”

De inmiddels genomineerde bedrijven zijn vandaag geïnformeerd over het besluit tot uitstel van de uitreiking. In het najaar worden ook de genomineerde twaalf bedrijven voor de Koning Willem I Prijs in de categorie Grootbedrijf, extern bekendgemaakt.