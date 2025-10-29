PreZero Nederland heeft niveau 3 behaald op de MVO Prestatieladder, de certificering die organisaties beoordeelt op hun bijdrage aan de internationale Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het is de eerste keer dat het bedrijf zich als geheel liet auditen en meteen wist het deze score te behalen. Suzanne Stokman, Manager Duurzaamheid bij PreZero Nederland: “Dit is een bevestiging van onze koers waarin duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan.”

Volgens PreZero Nederland gaat verantwoord ondernemen niet alleen over ‘milieuduurzaamheid’. Iets wat van nature al in het DNA van het bedrijf zit. PreZero Nederland koos bij de audit dan ook bewust voor zes diverse thema’s, waaronder gezondheid en veiligheid van medewerkers. “Mensen zijn onze grootste drijvende kracht voor de uitvoering van het werk én voor het verder brengen van innovatie,” zegt Suzanne Stokman. “Daarom investeren we net zo hard in vitaliteit, mentale gezondheid en veiligheid als in circulaire technologieën.”

Medewerkers als grootste goed

Dat beleid vertaalt zich in concrete resultaten. Medewerkers worden ondersteund met een leefstijlprogramma dat vitaliteit stimuleert, er is een uitgebreid aanbod aan trainingen om medewerkers de kans te geven zich te blijven ontwikkelen, er zijn vergadervrije dagen ingevoerd om efficiënter te werken en chauffeurs volgen trainingen in veilig én zuinig rijden. Jaarlijks traint PreZero Nederland twintig procent van de chauffeurs in nieuwe rijtechnieken, met positieve effecten op brandstofverbruik, veiligheid en reductie van schades.

Start van nieuwe grondstoffen

De certificering op niveau 3 markeert niet alleen een mijlpaal voor het bedrijf, maar toont ook aan dat maatschappelijke verantwoordelijkheid een economische factor wordt. Voor PreZero Nederland is de certificering vooral een aanmoediging om door te zetten met de transitie naar een circulaire economie. “Klimaatverandering blijft één van de grootste problemen ter wereld. Wij geloven in Zero Waste, in een wereld waarin we minder weggooien en meer hergebruiken. Zo sparen we de grondstoffen van de aarde,” aldus Suzanne Stokman. “Als hergebruik niet lukt, dan maken we er weer nieuwe grondstoffen van. Daar werken we elke dag aan.”

Duurzaamheid als prioriteit

PreZero Nederland is van mening dat duurzaam ondernemen niet alleen noodzakelijk is, maar ook zakelijk gezien de enige weg vooruit vormt. Suzanne Stokman: “Wij willen écht stappen zetten op het gebied van klimaat, duurzaamheid en circulariteit. Maar dat kunnen we niet alleen. Met passende wet- en regelgeving en structurele financiële ondersteuning kan de overheid de noodzakelijke condities scheppen om deze transitie écht mogelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken én innovatie de sleutels zijn tot oplossingen voor een duurzame toekomst.”