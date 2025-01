Jaarlijks wordt er in Nederland meer dan 10 miljoen m2 aan sandwichpanelen gebruikt voor bijvoorbeeld bouw van muren, daken en gevels van gebouwen. Aan het eind van de levensduur, komt dit materiaal als afval vrij. PreZero introduceert een innovatieve logistieke oplossing die de recycling van meer sandwichpanelen mogelijk maakt. Zo wordt er voorkomen dat oude panelen als afval worden verbrand, waarbij ozonafbrekende stoffen zoals CFK’s vrijkomen. PreZero start hiermee in Amsterdam en op een later moment wordt deze dienstverlening uitgebreid naar andere plaatsen in Nederland.

Sandwichpanelen worden veelvuldig gebruikt in de bouwsector vanwege hun lichte gewicht, isolerende eigenschappen en duurzaamheid. Ze bestaan uit een buitenlaag van staal of aluminium en een kern van isolatiemateriaal zoals PU (PIR/PUR). Na gebruik wordt het overgrote deel van deze panelen als afval gestort of verbrand. Met aanzienlijke milieuschade als resultaat. Deze panelen belanden bovendien met regelmaat als afval in het bouw- en sloopafval en heeft daarmee een schadelijk en vervuilend effect op de andere stromen die binnen de bouw- en sloopinstallaties gesorteerd worden.

Voorheen werden alleen grote partijen panelen opgehaald door het bedrijf dat dit materiaal kan verwerken. Dankzij de pilot van PreZero in Amsterdam kunnen bedrijven nu sandwichpanelen in kleinere hoeveelheden aanleveren. Deze worden op locatie gebulkt voordat ze in grotere hoeveelheden naar de enige verwerker van sandwichpanelen in Nederland, InSus in Duiven, worden vervoerd. Doordat kleine volumes voorheen niet werden opgehaald vanwege te hoge transportkosten, eindigden veel panelen op stortplaatsen of werden verbrand.

Hergebruik

Gabrie Geelof, Directeur Value Chain Bouw- en sloopafval PreZero: “PreZero ontving in 2023 ruim 4 kiloton aan sandwichpanelen. En we weten dat dit afval prima te recyclen is. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing om dit mogelijk te maken. De nieuwe aanpak van PreZero zorgt ervoor dat deze panelen apart worden ingezameld en bij InSus in een efficiënt recyclingproces terechtkomen. Daarbij worden schadelijke gassen afgevangen en de PIR/PUR-resten hergebruikt in de productie van nieuwe panelen. Onze pilot in Amsterdam laat zien hoe innovatieve logistiek kan bijdragen aan duurzame oplossingen voor de bouwsector.”

Impact op landelijke CO2-uitstoot

Wanneer deze aanpak wordt uitgerold op nationale schaal, kan dit leiden tot een vermindering van 0,8% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Dit initiatief en deze samenwerking, sluiten daarom goed aan bij de Zero Waste-strategie van PreZero. Die richt zich op het terugbrengen van vermijdbaar afval tot nul en het maximaal inzetten op hergebruik en recycling van grondstoffen.

Toekomstplannen

Sandwichpanelen vormen slechts één van de vele afvalstromen die beter gescheiden en gerecycled kunnen worden. PreZero ziet deze pilot dan ook als een eerste stap naar meer logistieke oplossingen voor monostromen in de bouw- en sloopsector.

