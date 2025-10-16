Met het nieuwe programma van Circular Leadership OUR FUTURE on EARTH, worden de deelnemers, nadat zij eerst een virtuele ruimtereis hebben gemaakt en het Overview Effect hebben ervaren, meegenomen naar het jaar 2050. Welke toekomst willen wij en hoe komen we daar? Egbert Mulder, founder van Circular Leadership presenteert het programma op 17 oktober van 10.00 tot 14.00 uur in De Groene Afslag te Bussum.

“Ervaar het Overview Effect en creëer een rechtvaardige en regeneratieve toekomst voor het leven op onze planeet”

Hoe ziet onze wereld, en Nederland in het bijzonder, eruit in 2050?

Welke scenario’s zijn er, als we wel of niet in staat zijn om onze CO2-emissies naar beneden te brengen? Als we wel of niet in staat zijn om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen? 2050 is dichterbij dan we denken, maar de wereld zou er wel eens heel anders uit kunnen zien dan de wereld van vandaag. Met klimaatverandering, zeespiegelstijging, tekort aan drinkwater en mislukte oogsten. Of juist een meer rechtvaardige wereld, met een circulaire economie en een regeneratieve landbouw.

OUR FUTURE ON EARTH is beschikbaar als:

VR WORKSHOP voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden

VR COLLEGE TOUR voor onderwijsinstellingen (HBO en Universiteiten)

Het programma bestaat uit drie delen:

VR EARTH FROM SPACE®, in onze nieuwe VR ruimtereis beleef je het Overview Effect. Het fenomeen waardoor vrijwel alle astronauten milieu-ambassadeur worden, omdat ze hebben gezien én gevoeld, dat de aarde bijzonder mooi is, maar ook heel kwetsbaar. En dat er nergens een Planeet B is…

LIFE ON EARTH, een diepgaande analyse van de urgentie van de klimaat- en biodiversiteitscrisis: de ontwikkelingen in de biosfeer, atmosfeer en oceanen in 80 jaar tijd, van 1970 tot 2050.

OUR FUTURE IN 2050, in de finale van het programma laten we zien hoe onze wereld eruitziet in 2050 als we zoveel mogelijk leven, wonen, bouwen, werken en produceren binnen de planetaire grenzen. We laten zien welke belangrijke stappen we kunnen en moeten zetten en welke persoonlijke bijdrage je zelf kunt leveren aan die toekomst. We bieden HANDELINGSPERSPECTIEF met het volgende:

Over Circular Leadership

Circular Leadership, opgericht door Egbert Mulder in 2015, heeft als missie om bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen te ondersteunen in een versnelde overgang naar een rechtvaardige en regeneratieve samenleving. Door gebruik te maken van impactvolle en immersieve Virtual Reality programma’s worden bewustzijn, persoonlijke betrokkenheid en handelingsbereidheid versterkt. De VR programma’s worden zowel in Nederland als daarbuiten, breed ingezet. Inmiddels hebben meer dan 25.000 personen deelgenomen. De inhoud van de programma’s en de toegepaste modellen en toekomstscenario’s zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke bevindingen.