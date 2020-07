Praxis stimuleert energietransitie met zonnepanelen in het assortiment

Sinds vorige week is het voor de makers van de doe-het-zelf-keten Praxis mogelijk om zonnepanelen te huren of te kopen. Hiermee stimuleert het bedrijf hun klanten tot woningverduurzaming en geven zij verdere invulling aan hun MVO-beleid. Voor deze nieuwe service werkt Praxis samen met Solease, de eerste zonnepaneelverhuurder van Nederland.

Praxis streeft ernaar om zijn bedrijfsstrategie zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dat geldt voor producten, energie- en afvalmanagement, en het verduurzamen van de huizen van klanten. Dat laatste krijgt nu een nieuwe dimensie gezien de winkelketen zonnepanelen aanbiedt. Pierre Vermeulen, CEO en oprichter van Solease zegt over de samenwerking met Praxis: ”Bij het eerste contact werd direct duidelijk dat Praxis actief bezig is met duurzaamheid. De koppeling met het verduurzamen van woningen was dan ook al snel gelegd.” Vermeulen vervolgt: “Door deze samenwerking kunnen we nog meer geschikte daken voorzien van zonnepanelen met ons laagdrempelig abonnementsmodel en ons aandeel aan de energietransitie vergroten. Daar draait het immers allemaal om!”

Bewuste keuze

Het aantal Nederlandse huishoudens met zonnepanelen op hun dak is volgens het CBS in twee jaar tijd bijna verdubbeld. Uit diverse peilingen in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat maar liefst de helft van de Nederlanders zonder zonnepanelen, ze wel zou willen. Corine Duchenne, Algemeen Directeur Praxis, voelt ook de grote vraag naar zonne-energie: “We merken dat de vraag naar zonnepanelen onder klanten steeds groter wordt. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zijn we een samenwerking gestart met Solease. In Solease hebben wij een partner gevonden die zonne-energie toegankelijk maakt voor alle klanten. Door het aanbieden van verhuur van zonnepanelen valt namelijk de financiële drempel van aankoop weg. Hierdoor zijn zonnepanelen bereikbaar voor iedereen. Met de verhuur en verkoop van zonnepanelen speelt Praxis ook in op de trend waarbij steeds meer consumenten hun huis willen verduurzamen.”

Er is bewust gekozen om zonnepanelen niet alleen te verkopen, maar ook te huur aan te bieden. Voor veel mensen zijn de kosten en terugverdientijd een te grote drempel, maar dat valt weg als men gaat huren. “Daarnaast is huren volledig ontzorgd, wat wil zeggen dat Solease zorg draagt voor een goed werkend systeem. Dit is iets wat wij belangrijk vinden voor onze klanten”, aldus Duchenne.

Voor de duurzame makers

Iedereen die bezig is met het verduurzamen van zijn woning en zonnepanelen overweegt, kan gebruik maken van de extra service op praxis.nl/solease. Het dak wordt dan gratis en vrijblijvend beoordeeld op geschiktheid en capaciteit door de solar experts van Solease.