Praktische gids: In 3 stappen mensenrechten integreren in bedrijfsvoering groente- en fruitsector

ICCO heeft een praktische gids gelanceerd voor MKB-ers in de groente- en fruitsector om mensenrechten aan te pakken in hun waardeketen: de Roadmap Doing Responsible Business.

Steeds meer midden- en kleinbedrijven zijn zich bewust van mensenrechten in hun keten. Consumenten en afnemers (groothandelaren, supermarkten) stellen bedrijven steeds vaker vragen over de milieu- en sociale omstandigheden waaronder producten worden gemaakt. Met de Roadmap Doing Responsible Business kunnen MKB-ers die internationaal ondernemen hun hele keten verduurzamen en het risico op het schenden van mensenrechten verkleinen.

3 stappen

De gids neemt de lezer mee in drie stappen langs de vele al bestaande gidsen en instrumenten, zoals de MVO Risico Checker. Het laat zien wat te doen, waarom en hoe. Tevens staan in de gids bruikbare links en voorbeelden van andere MKB-bedrijven die al mooie stappen hebben gezet. Een voorbeeld komt van Van Oers United, die hun MVO beleid en strategie helemaal hebben herzien met KPI’s en een gedragscode.

Voor wie?

De gids is gemaakt voor werkgevers en managers in de MKB fruit- en groentesector die bereid zijn hun keten te verduurzamen en inzicht willen krijgen op risico’s in hun keten. De gids is in nauw overleg met MKB-bedrijven tot stand gekomen. Het resultaat is een stappenplan op maat, geschreven in begrijpelijke taal.

De gids is gemaakt door ICCO in samenwerking met Fair & Sustainable Consulting.