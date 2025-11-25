PowerField heeft de bouw van zeven zonneparken voltooid en daarmee ruim 170 megawattpiek (MWp) toegevoegd aan het portfolio. Daarmee beschikt PowerField nu over 300 MWp aan operationele zonneparken. Deze projecten vormen een belangrijk onderdeel in de strategie van PowerField waarin de opwek, opslag en trading van zonne-energie samenkomen.

Met de recente oplevering van Zonnepark De Mun in Noord-Brabant is de bouwfase van de zeven projecten afgerond. De zonneparken bevinden zich in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe.

Een deel van de zonneparken is door PowerField ontwikkeld. Een ander deel heeft PowerField voorafgaand aan de bouw overgenomen van projectontwikkelaars. Inmiddels zijn alle projecten operationeel en worden in de komende maanden de laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

“De ingebruikname markeert een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van ons portfolio”, vertelt Jean-Louis Bertholet, CEO van PowerField. “PowerField heeft nu meer dan 300 MWp aan operationeel vermogen verspreid over Nederland, waarmee we zonne-energie stabiel en evenwichtig kunnen opwekken. Dankzij de combinatie met opslag en trading spelen we flexibel in op de actuele elektriciteitsvraag.”

Met deze aanpak kan PowerField zonne-energie doelgericht inzetten, helpen het elektriciteitsnet in balans te houden en overbelasting te voorkomen. Zo wil PowerField zorgen voor een stabiele, duurzame en toekomstbestendige energievoorziening in Nederland.

Afbeeldingen: recent opgeleverde zonneparken; Zonnepark Boxmeer en Zonnepark Zevent (PowerField – Dustin Kruisman)