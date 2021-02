PostNL start met uitstootvrije pakketbezorging in Amersfoort

PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij te bezorgen. In de historische binnenstad van Amersfoort is PostNL gestart met volledig uitstootvrije pakketbezorging. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met de gemeente Amersfoort. Bij het PostNL pakkettensorteercentrum in Amersfoort is een elektrisch laadplein voor pakketbussen aangelegd. Vanuit daar is PostNL gestart met uitstootvrije pakketbezorging in de binnenstad met vier elektrische pakketbussen. De bedoeling is om de komende periode nog meer elektrische pakketbussen in te zetten zodat het uitstootvrije gebied snel uitgebreid kan worden naar de ring om het historisch centrum.

Wethouder Hans Buijtelaar van de gemeente Amersfoort nam vandaag een van de eerste volledig uitstootvrij bezorgde pakketten in ontvangst van Hate Douma, depotmanager van het PostNL pakkettensorteercentrum in Amersfoort.

Hans Buijtelaar, wethouder gemeente Amersfoort: ‘Amersfoort wil een duurzame stad met schone lucht zijn. Recent voorbeeld is de autoluwe binnenstad. Het vervoer dat er dan nog wél komt moet natuurlijk schoon zijn. Voor de distributie van goederen in onze stad is het van belang dat we stadslogistiek de komende jaren veel duurzamer en slimmer organiseren. Dankzij de aanleg van een elektrisch laadplein kan PostNL vanaf nu uitstootvrij bezorgen in onze historische binnenstad: de bestelbussen zijn vervangen door elektrische. Een mooie stap en een voorbeeld voor andere vervoerders.’

Hate Douma, depotmanager PostNL: ‘PostNL investeert in duurzaamheid. Op het dak van het sorteercentrum in Amersfoort liggen 1.160 zonnepanelen waarmee we grotendeels onze eigen energie opwekken. We zetten vanuit Amersfoort al ongeveer 38 groengasbussen in om consumentenpakketten duurzaam te bezorgen. Dankzij het elektrische laadplein hebben we nu ook de capaciteit om 10 elektrische bussen in te gaan zetten.’