Postcode Lottery Green Challenge 2018 van start

Vanaf vandaag (1 maart) kunnen groene start-ups van over de hele wereld zich weer aanmelden voor de Postcode Lottery Green Challenge. De competitie is uitgegroeid tot een van de grootste jaarlijkse duurzaamheidswedstrijden ter wereld. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor de vijf beste inzendingen, waarvan 500.000 euro voor de winnaar. Met deze internationale wedstrijd helpt de Postcode Loterij start-ups van over de hele wereld hun CO2-reducerende innovaties op de markt te brengen. Groene ondernemers kunnen hun ondernemingsplan tot en met 1 juni 2018 inzenden via www.greenchallenge.info.

De Postcode Loterij organiseert de wedstrijd dit jaar voor de 12e keer, vanuit haar missie bij te dragen aan een groene wereld

Levensstijl verduurzamen

Marieke van Schaik, managing director van de Nationale Postcode Loterij en medeoprichter en jurylid van de wedstrijd: “Wereldwijd worden we geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Vanuit de Postcode Loterij werken we aan een groene en rechtvaardige wereld. Dit doen we door goede doelen te steunen, maar ook door start-ups met geweldige groene innovaties een impuls te geven. De drive en de creativiteit van deze ondernemers is bewonderenswaardig en heel erg nodig om onze levensstijl te verduurzamen. Met het prijzengeld en ons wereldwijde platform willen we hen hierbij helpen. Ik kijk uit naar de inzendingen voor dit jaar.”

Over de competitie

Groene ondernemers kunnen hun businessplan tot en met 1 juni insturen. Half juli maakt de pre-jury de 25 genomineerden bekend en een maand later wordt duidelijk welke vijf inzendingen doorgaan naar de finale op 13 september 2018 in Amsterdam. Daar pitchen de start-ups voor een internationale jury. Tijdens de finale bepaalt de jury wie de hoofdprijs van 500.000 euro wint en welke start-up als runner-up 200.000 euro mee naar huis neemt. Sinds 2016 winnen ook de drie overige finalisten ieder 100.000 euro. Naast de geldprijs krijgen alle finalisten ruim een half jaar coaching van experts om hun zakelijke kansen te optimaliseren.

Vorig jaar won de Rwandese start-up EarthEnable met een duurzaam alternatief voor cement.