Postcode Loterij komt met podcast serie met Nick Schilder over duurzaam leven

Nick Schilder probeert als bewuste consument zoveel mogelijk de juiste, duurzame keuzes te maken. Maar zou hij niet méér kunnen doen? Leven op een manier die goed is voor onze planeet? In de nieuwe podcast Plan B van de Nationale Postcode Loterij gaat Nick op zoek naar nieuwe gewoontes.

Vanuit zijn eigen afvalbak, kledingkast, fruitschaal onderzoekt Nick hoe het anders kan. Een zoektocht die hem in contact brengt met scherpe denkers en originele doeners. “Als het over duurzaamheid gaat, wordt het al heel snel vingerwijzen, over wat je allemaal fout doet. Daar wilden we echt bij wegblijven. Ik doe het zelf namelijk ook niet perfect”, aldus Nick.

De eerste aflevering ‘Eén pedaalemmertje afval per jaar: hoe doe je dat?’ kun je nu beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. De afleveringen van de 6-delige podcastreeks verschijnen elke twee weken. Plan B wordt uitgebracht in samenwerking met de Postcode Loterij.