Het Nederlandse bedrijf PortXchange heeft de European DIGITAL SME Award – Green Category gewonnen. De prijs erkent het EmissionInsider-platform van het bedrijf als een van Europa’s toonaangevende digitale innovaties voor de decarbonisatie van havens. Deze overwinning – na selectie als een van slechts drie genomineerde bedrijven – onderstreept de snelle verschuiving in de sector naar datagedreven oplossingen voor emissie-inzicht, nu havens hun klimaatstrategieën versnellen. De prijs werd uitgereikt aan PortXchange tijdens de European DIGITAL SME Summit op donderdag 4 december 2025 in Brussel.

De DIGITAL SME Awards zijn een van Europa’s meest prestigieuze prijzen voor innovatie en trekken inzendingen uit de hele EU aan. De winnaars worden geselecteerd door een Europese jury van technologie-, beleids- en duurzaamheidsexperts. De Green Category beloont digitale oplossingen die meetbare milieuwinsten opleveren.

EmissionInsider onderscheidde zich door havens volledig inzicht te geven in transportgerelateerde emissies, van zeeschepen tot binnenvaartschepen, vrachtwagens en spoorwegen, en biedt daarmee de gedetailleerde informatie die nodig is om emissies op grote schaal te verminderen. Havens kunnen multimodale emissiegegevens consolideren in één transparant overzicht, waarmee de voorheen gefragmenteerde en inconsistente rapportagemethoden worden vervangen.

Het platform, dat al wordt gebruikt door de havens van Rotterdam en Belfast, maakt datagestuurde besluitvorming mogelijk, ondersteunt gestandaardiseerde rapportage, geeft prioriteit aan investeringen in decarbonisatie en maakt de planning van initiatieven zoals walstroom mogelijk. Nu havens zich voorbereiden op strengere regelgeving voor emissierapportage en groeiende verwachtingen ten aanzien van de verbetering van de luchtkwaliteit, zijn accurate en vergelijkbare gegevens essentieel geworden.

Sjoerd de Jager, CEO van PortXchange, die de prijs in ontvangst nam, zei: “Havens overal ter wereld zijn op zoek naar bruikbare, betrouwbare data om de uitstoot te verminderen. Deze prijs onderstreept hoe essentieel die mogelijkheid is geworden. Met EmissionInsider helpen we havens om inzichten om te zetten in concrete vooruitgang.”

Matthew Swenson, accountmanager in de VS, legt uit: “Havens vertellen ons dat hun grootste uitdaging niet ambitie is, maar toegang tot betrouwbare, vergelijkbare emissiegegevens. Deze prijs weerspiegelt het werk dat we samen met havenautoriteiten doen om die kloof te dichten en een basis te leggen voor daadwerkelijke decarbonisatie.”

De prijs komt te midden van sterke wereldwijde groei voor PortXchange, met nieuwe samenwerkingen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika en een toenemende vraag van havens die emissiebeheer als een strategische prioriteit beschouwen in plaats van slechts een wettelijke verplichting.

Als gecertificeerd B Corp-bedrijf blijft PortXchange digitale tools ontwikkelen die transparante rapportage en een zinvolle reductie van emissies in havengemeenschappen wereldwijd ondersteunen.

In de toekomst zal PortXchange de mogelijkheden van EmissionInsider in 2026 uitbreiden, onder meer met verbeterde prognoses, multimodale emissiebenchmarking en extra integraties met systemen van de havengemeenschap om de decarbonisatie in wereldwijde havenecosystemen verder te versnellen.

Foto: Dr. Oliver Grün, voorzitter van de European DIGITAL SME Alliance en van de Bundesverband der IT-MKB-bedrijven van Duitsland (BITMi), reikt de prijs uit aan Sjoerd de Jager, CEO van PortXchange.