Carbon Measures, een nieuwe wereldwijde coalitie die grote bedrijven uit diverse sectoren en regio’s vertegenwoordigt, is vandaag begonnen om een nauwkeuriger kader voor koolstofboekhouding op te zetten en marktgerichte oplossingen te stimuleren om de uitstoot tegen zo laag mogelijke kosten te verminderen. Port of Rotterdam is een van de deelnemende bedrijven.

Het werk van de coalitie zal gebruikmaken van gedegen wetenschappelijke kennis en de principes van financiële boekhouding om een op een grootboek gebaseerd kader voor koolstofboekhouding mogelijk te maken. Dit kader is aanzienlijk nauwkeuriger, voorkomt dubbeltellingen en vult de huidige informatiehiaten op. Door emissies in de wereldeconomie beter bij te houden, zal dit nieuwe kader bedrijven helpen hun producten te differentiëren en overheden in staat stellen beter geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen.

Carbon Measures roept op tot nieuw beleid dat innovatie, concurrentie en de kracht van de markt stimuleert. De wereldwijde CO2-uitstoot stijgt en zal blijven stijgen, tenzij er effectief, efficiënt en pragmatisch beleid wordt gevoerd. CO2-intensiteitsnormen op productniveau, gebaseerd op verifieerbare gegevens uit een verbeterd emissieboekhoudingskader, kunnen markten creëren waarin bedrijven worden beloond voor investeringen in koolstofarme productie.

Carbon Measures focust op het verbeteren van het kader voor koolstofboekhouding. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, geeft de coalitie bovendien prioriteit aan het ontwerpen van normen voor koolstofintensiteit voor belangrijke industriële producten, zoals elektriciteit, brandstof, staal, beton en chemicaliën. Deze vormen de basis van de meeste toeleveringsketens en maken samen het grootste deel van de wereldwijde emissies uit.

Amy Brachio neemt het roer over als CEO van Carbon Measures na bijna drie decennia bij Ernst & Young LLP (“EY”), waar ze recentelijk werkzaam was als wereldwijd vicevoorzitter, duurzaamheid. Bij EY begeleidde ze duizenden klanten op het gebied van klimaat en duurzaamheid, gaf ze leiding aan het streven van het bedrijf om de uitstoot met 40% te verminderen en hielp ze EY te vestigen als wereldleider op het gebied van duurzaamheidsdiensten. Als voormalig leider van de Business Consulting- en Risk Management-activiteiten van EY brengt Brachio diepgaande expertise mee op het gebied van risicobeheer, naleving van regelgeving en duurzaamheid.

“Goede gegevens leiden tot goede beslissingen, maar decennialang zijn nauwkeurige en vergelijkbare gegevens een soort heilige graal gebleken bij het bijhouden van emissies. De manier waarop bedrijven worstelden met een systeem dat te veel steunde op schattingen en afhankelijk was van vrijwillige toezeggingen en goede bedoelingen om marktwerking te stimuleren, heb ik van dichtbij gezien. Dat is in de toekomst simpelweg niet meer voldoende,“ aldus Brachio. ”Carbon Measures wil een systeem creëren dat markten en concurrentie stimuleert, investeringen mogelijk maakt en het tempo van emissiereductie versnelt. Dit zal uiteindelijk de blijvende verandering teweegbrengen waar de wereld om vraagt.”

De eerste bedrijven die zich bij de coalitie hebben aangesloten zijn: ADNOC, Air Liquide, Banco Santander, BASF, Bayer, CF Industries, EQT Corporation, ExxonMobil, EY, Global Infrastructure Partners (onderdeel van BlackRock), Honeywell, Linde, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsui & Co., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., NextEra Energy, Nucor, Port of Rotterdam en Vale. Overige bedrijven worden nog bekendgemaakt.

Directeuren van bedrijven die lid zijn van Carbon Measures spraken hun steun uit voor de coalitie en haar doelstellingen.

“Om collectieve actie echt naar een hoger niveau te tillen, hebben we geharmoniseerde koolstofintensiteitsnormen op productniveau nodig, ondersteund door een nauwkeurige koolstofboekhouding, om koolstofarme oplossingen te belonen en de kracht van de markten te benutten. De essentie van het Carbon Measures-initiatief is de samenwerking tussen het bedrijfsleven, academici, deskundigen, het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers. Als we samenwerken, kunnen we gezamenlijk de uitstoot terugdringen en voldoen aan de groeiende behoeften van de samenleving,” aldus François Jackow, algemeen directeur van Air Liquide Group.

“Een nauwkeurige en transparante berekening van de CO2-uitstoot bij de bron vormt de basis voor zinvolle klimaatmaatregelen. Dit initiatief heeft tot doel een betrouwbare, wereldwijd vergelijkbare methode te ontwikkelen om de CO2-intensiteit in elke stap van de waardeketen uitgebreid te berekenen, waardoor productnormen mogelijk worden en de transitie als gevolg daarvan wordt versneld. Door onze krachten te bundelen om een marktgestuurde oplossing voor deze cruciale uitdaging te creëren, leggen we de basis voor een reële, schaalbare impact, voortbouwend op onze voortdurende inspanningen om de uitstoot te verminderen. We verwelkomen deze samenwerking tussen regio’s en industrieën en moedigen anderen aan om zich bij ons aan te sluiten om een gezamenlijke weg naar effectieve koolstofmeting te bewandelen,” aldus Ana Botín, uitvoerend voorzitter van Banco Santander.

“Als je het niet kunt meten, kun je het niet beheren. De eerste stap om de wereldwijde uitstoot te verminderen, is weten waar die vandaan komt – en op dit moment hebben we geen nauwkeurig systeem om dat te doen. Een standaardmethode voor het berekenen van koolstofemissies vormt een noodzakelijke basis voor een kader dat concurrentie stimuleert, de sterke punten van elk bedrijf benut en marktkrachten mobiliseert om de uitdaging van de groeiende energievraag aan te gaan en tegelijkertijd de uitstoot te verminderen,” zegt Darren Woods, voorzitter en CEO van ExxonMobil.

“Nucor is er trots op een van de oprichters te zijn van de wereldwijde Carbon Measures-coalitie. We streven naar transparantie en verantwoordelijkheid bij het meten en beheren van onze CO2-voetafdruk. Het opzetten van een consistent kader voor CO2-boekhouding is van cruciaal belang om de vergelijkbaarheid tussen sectoren te waarborgen, geloofwaardige vooruitgang te boeken op het gebied van emissiereductie en beleid te ondersteunen dat de inspanningen van de industrie afstemt op bredere klimaatdoelstellingen,” aldus Leon Topalian, voorzitter, president en CEO van Nucor Corporation.