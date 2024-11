Het eerste openbare laadplein in Amsterdam voor industriële voertuigen is vandaag officieel geopend. Het nieuwe laadplein aan de Hornweg 1 in de Amsterdamse haven beschikt over 28 laadplekken met elk een laadvermogen van 350kW. Hiermee voorziet het industriële voertuigen, zoals vrachtwagens, machines en trucks van volle accu’s.

Verdere stap in de energietransitie

Het laadplein werd geopend door Hester van Buren, Wethouder Haven van de gemeente Amsterdam en Dorine Bosman, CIO bij Port of Amsterdam. Van Buren: “We zien dat naast personenauto’s ook steeds meer zwaardere voertuigen zoals vrachtwagens en trucks overgaan op elektrisch rijden. Er ontbrak alleen nog een openbare plek in Amsterdam waar zij konden opladen. Het is mooi dat Port of Amsterdam deze stap heeft gezet, en ze hiermee aansluiten bij de vraag vanuit de markt.’’

Uitvoerig getest

De afgelopen weken is het laadplein grondig getest. Tegen een gereduceerd tarief konden vrachtwagens, machines en trucks het laadplein alvast uitproberen. Met de data die is verzameld, kunnen de palen beter op elkaar worden afgestemd. Het laadplein, wat vorig jaar nog slechts een idee was, is van plannen, tot investering en de bouw in een jaar tijd gerealiseerd.

Stroom en flexibel inzetten

Het laad slimplein wordt straks onderdeel van de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH). Deze coöperatie heeft als doel om het bestaande elektriciteitsnetwerk beter te benutten. Want net als in grote delen van Nederland, hebben we ook in de Amsterdamse haven te maken met netcongestie. Bosman: “Omdat het laadplein onderdeel is van de coöperatie, is het straks mogelijk om het gereserveerde vermogen slim en flexibel in te zetten. We stemmen vraag en aanbod real time met elkaar af, waarmee we een oplossing bieden voor de congestie in het gebied.”

In 2030 emissieloos materieel op bouwplaats

Veel bedrijven in de haven hebben zelf geen mogelijkheid voor het opladen van groot materieel. Dat wil Port of Amsterdam graag faciliteren. Bosman: “We zijn enthousiast dat het laadplein er nu is. Het sluit aan bij de toenemende vraag naar duurzame energieoplossingen in de logistieke sector. Een mooi stap in de ambitie van Port of Amsterdam om zelf al in 2030 alleen volledig emissieloos materieel op de bouwplaats te gebruiken.’’

Foto: Martin Hols