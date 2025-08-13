De grote elektrische SUV van Polestar, de Polestar 3, heeft een Guinness World Record verbroken. Hij vestigde het record voor de langste afstand die een elektrische SUV op één acculading ooit heeft afgelegd. De recent gelanceerde Polestar 3 Long range Single motor werd tot het uiterste gedreven en behaalde met een volle accu een bereik van 935,44 km (581,3 mijl).

De recordpoging nam 22 uur en 57 minuten in beslag onder wisselende weersomstandigheden, met af en toe regen. De Polestar 3 behaalde een verbruik van 12,1 kWh/100 km (19,5 kWh/100 mijl). De professionele coureurs Sam Clarke, Kevin Booker en Richard Parker wisselden elkaar tijdens de poging elke drie uur af om alert te blijven. De Polestar 3 behaalde zijn WLTP-bereik van 706 km (438 mijl) met nog 20% van de beschikbare accucapaciteit over en legde nog eens een extra 12,8 km (8 mijl) af nadat de accucapaciteit 0% was. Hij kon net op tijd een laadpaal bereiken voordat de accu helemaal leeg was.

Polestar CEO Michael Lohscheller: “We zijn erg trots dat we nu een wereldrecordhouder in de line-up van Polestar hebben! Dit officiële Guinness World Record bevestigt wederom dat de Polestar 3 nieuwe maatstaven zet — en we blijven de grenzen van elektrische performance verleggen.”

Matt Galvin, Managing Director van Polestar UK: “Hoewel de coureurs de Polestar 3 tot het uiterste hebben gedreven, bevestigt dit recordresultaat hoe de actieradius van elektrische auto’s de afgelopen jaren exponentieel is toegenomen. Dat een grote premium elektrische SUV aanzienlijk verder kan rijden dan de afstand van Londen naar Edinburgh is ronduit indrukwekkend. Dit nieuwe record is wederom een bewijs dat het idee dat elektrische auto’s niet ver komen, definitief achterhaald is.”

De ongemodificeerde SUV werd beoordeeld door Paulina Sapinska, jurylid van Guinness World Records. Webfleet was verantwoordelijk voor het aanleveren van zorgvuldig gedocumenteerde en onafhankelijk geverifieerde videobeelden, kilometerstanden, gps-gegevens en accuniveaus. De Polestar 3 onderging geen enkele aanpassing voor deze recordpoging en stond op de standaard 20-inch velgen met Michelin Sport 4 EV-banden. De recordpoging werd begeleid door een team van AA Roadside Assistance, dat de veiligheid waarborgde en paraat stond voor het geval de accu leeg zou raken zonder laadpunt in de buurt.