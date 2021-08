PNUTS introduceert biologische pindakaas

Nieuw: PNUTS biologische pindakaas. 100% natuurlijk pindakaas, gemaakt van de lekkerste pinda’s die er zijn. Zonder palmolie, gemalen op zonne-energie en verpakt in recyclebaar glas. Dat is pindakaas om zorgeloos van te snoepen. Probeer ze alle drie: naturel, kokos-chili en karamel-zeezout.

Bio pinda’s

PNUTS pindakaas is gemaakt van biologische Virginia pinda’s. Ze zijn vernoemd naar de staat in de Verenigde Staten, waar ze veel geteeld worden. In Virginia wordt het lekker warm, het regent er niet te vaak, en de plantjes groeien goed in de zandgrond. In die natuurlijke omgeving kunnen bio-boeren pindaplanten telen zonder kunstmest of andere rotzooi die niet goed voor de bodem is. Virginia pinda’s worden meestal gebruikt om zo op te eten, in Amerika zijn ze echt een klassieke snack als je honkbal zit te kijken. Virginia’s zijn groot, lekker vet en zitten vol smaak, en dat maakt ze heel geschikt om natuurlijke pindakaas van te maken.

PNUTS roostert de pinda’s eerst, en maalt ze daarna fijn met wat kokosolie en een piepklein beetje zout. Er zijn er drie:

Voor puristen. Lekker met alles natuurlijk. Op je banaan, in havermout of zo uit de pot als niemand kijkt.

Kokos-chili. Exotisch en interessant met een goede kick. Geniaal op je boterham, of als koude saus op je wortel of selderiestick-snack.

Karamel-zeezout. De dubbele sensatie van zout en zoet. Om gedichtjes over te schrijven. Alles is er al over gezegd.

PNUTS pindakaas is zoutarm en bevat geen palmolie of suiker.

Vet duurzaam

PNUTS wil graag een zo verantwoord mogelijk merk zijn. Dat begint bij jou. Pindakaas is goed voor je, dus jij wordt er als het goed is leuker en beter van. Pinda’s zijn ook een duurzaam gewas: ze hebben veel minder water nodig dan noten, en de plant is een nuttige stikstofbinder die op een natuurlijke manier kan helpen de bodem gezond te houden. De voedselkilometers van pinda’s vallen mee, toch is PNUTS begonnen met een pilot om pinda’s in Nederland te telen. De PNUTS-fabriek loopt op zonne-energie en de potjes zijn volledig recyclebaar. Kan iemand even organiseren dat we daar ook een statiegeldsysteem voor krijgen alstublieft?

PNUTS is te koop bij Marqt, Odin, in de leukste biowinkels van Nederland en op https://www.pnutspeanutbutter.com

Over PNUTS

PNUTS is opgericht door Chiel Spruitenberg en Michiel Vos. Michiel komt uit een biodynamische boerenfamilie. Hij groeit zorgeloos op met bruine boterhammen en Krekeltje of Horizon pindakaas. Na een studie bedrijfskunde in Wageningen en avonturen in Moskou en Zuid-Amerika werkt hij even in het familiebedrijf, om het daarna door te geven aan zijn zus Lizelore. In 2011 richt hij De Pindakaaswinkel op om pindakaas het voetstuk te geven dat het verdient. Chiel is zijn eerste collega, en wordt al snel partner in business. In 2020 richten ze samen PNUTS op.