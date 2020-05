PLUS draagt bijna 1,5 miljoen dollar Fairtrade premie af aan boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden

Supermarktketen PLUS heeft afgelopen jaar bijna 1,5 miljoen US dollar aan Fairtrade premie op huismerkproducten afgedragen. Dit maakt de supermarktketen in aanloop naar de landelijke Fairtrade Week ‘Jouw aankoop telt’ bekend. PLUS laat daarmee letterlijk zien hoe de aankoop van Fairtrade producten optelt en wat de impact is.

De impact van Fairtrade

De Impactbarometer van Stichting Max Havelaar geeft jaarlijks inzicht in hoeveel Fairtrade premie PLUS afdraagt. De supermarktketen maakt al jaren bewust de keuze voor Fairtrade. Met resultaat, het totale Fairtrade assortiment van de supermarktketen bestaat uit ruim 400 producten. Hierdoor draagt PLUS al jaren het hoogste bedrag aan Fairtrade premie af van de Nederlandse supermarkten. Over 2019 gaat het om bijna 1,5 miljoen US dollar aan Fairtrade premie.

De Impactbarometer laat zien dat de hoogste afdracht wordt gegenereerd door de verkoop van koffie, gevolgd door bananen en cacao. Ook geeft de barometer aan in welke projecten de Fairtrade premie wordt geïnvesteerd. Hierbij geldt dat elke keten specifieke aandachtspunten kent. Zo gaat het bij koffie onder meer om financiële steun voor vrouwen die een eigen bedrijf willen opzetten, bij bananen om betere woningen voor arbeiders en steun aan kwetsbare groepen en bij cacao om de bouw van klaslokalen.

PLUS vindt het belangrijk om juist in deze tijd aandacht te hebben voor Fairtrade. Want het coronavirus speelt wereldwijd en is ook voor boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een bedreiging. Het Faitrade Week thema ‘Jouw aankoop telt’ is daarom relevanter dan ooit.

Samenwerking Max Havelaar en PLUS

PLUS maakte al 10 jaar geleden de overstap naar 100% Fairtrade gecertificeerde bananen. Sinds 2015 hebben Max Havelaar en PLUS een strategisch partnerschap. Hierbij ligt de focus op verduurzaming van het assortiment door huismerkproducten te certificeren. Daarnaast is er aandacht voor gezamenlijke communicatie en, in toenemende mate, voor due diligence. Het doel van het plan is om samen een zo groot mogelijke impact voor Fairtrade boeren en arbeiders te bewerkstelligen.

Peter d’Angremond, directeur Stichting Max Havelaar: “Zeker in deze onzekere tijd is het belangrijk om de verkoop van Fairtrade producten te stimuleren. Wij stellen het zeer op prijs dat PLUS zich hiervoor inzet. De Fairtrade minimumprijs en -premie zijn van grote waarde voor boerenorganisaties in ontwikkelingslanden om maatregelen te kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om überhaupt te kunnen overleven. We roepen dan ook iedereen op om tijdens de Fairtrade Week en ook daarna, waar mogelijk, te kiezen voor Fairtrade producten om zo boeren en arbeiders te steunen.”

Goed Eten uit gezonde ketens

PLUS staat voor Goed Eten dat afkomstig is uit gezonde ketens. De supermarktketen streeft ernaar om de productie en distributie van producten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van de omgeving en de positieve impact te vergroten. Om dit te realiseren wordt intensief met leveranciers samengewerkt en naar de gehele keten gekeken. Dat werpt zijn vruchten af. PLUS is al zes jaar op rij de Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland met een breed assortiment dat continu wordt verduurzaamd.